ASSE Mercato : Loïc Perrin fait de grandes annonces

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 00:35

ASSE Mercato : Lors de la présentation de Batlles en conférence de presse, Loïc Perrin a levé un coin de voile sur la suite du mercato de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Perrin annonce des recrues et des départs

Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ ASSE, était aux côtés du président exécutif Jean-François Soucasse, lors de la présentation officielle de Laurent Batlles à la presse. Il en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’AS Saint-Étienne. En plus de la nomination de Laurent Batlles au poste d’entraineur principal, le club relégué en Ligue 2 a déjà recruté trois nouveaux joueurs : Anthony Briançon (arrière central), Jimmy Giraudon (défenseur central), Dylan Chambost (milieu offensif).

« On compte déjà trois arrivées. Il s’agit de joueurs, là encore, qui connaissent parfaitement la Ligue 2 BKT. Au-delà de leurs qualités techniques indéniables, on est sûrs de leur état d’esprit, c’est un autre point important là aussi », a indiqué le Loïc Perrin dans un premier temps, avant de faire l’annonce qui suit : « On va continuer à travailler tout au long du mercato. Il y aura du mouvement, d’autres recrues et, potentiellement, quelques départs. Nous serons attentifs et actifs à la hauteur de nos moyens lors de cette intersaison ».

Loïc Perrin justifie la nomination de Batlles

Le dirigeant de 36 ans est également revenu sur le choix porté sur son ancien coéquipier pour diriger le staff technique et le nouveau projet de l' ASSE. « Il répondait à tous nos critères. Le premier concernait l’aspect humain. J’avais la chance de le connaître pour avoir joué avec lui, mais il fallait surtout quelqu’un connaissant la Ligue 2, un championnat compliqué. C'est son cas puisqu'il a eu la chance d'être sacré champion de L2 et de monter en Ligue 1 avec Troyes. L'autre critère important était la connaissance du club, de l’environnement stéphanois. Il a fallu faire les choses rapidement, car il s’agissait de la première étape de ce nouveau projet sportif avant de se concentrer sur l’effectif », a-t-il expliqué.

Quant à Jean-François Soucasse, il a fait savoir que le budget de l’ ASSE est passé de 70 à 30 M€, suite à la descente du club en Ligue 2.