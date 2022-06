Barça Mercato : Chelsea, un deal exceptionnel proche d'aboutir

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 12:24

Barça Mercato : Quelques heures après le départ de Romelu Lukaku, Chelsea pourrait réagir en signant un prodige brésilien très convoité.

Barça Mercato : Raphinha finalement vers Chelsea ?

Mécontents après le départ de Romelu Lukaku à l’Inter Milan, les supporters de Chelsea pourraient bientôt retrouver le sourire. Dans l’optique de reconstruire son attaque, Thomas Tuchel a coché le nom de deux ailiers de Premier League. Todd Boehly, le nouveau propriétaire du club, souhaiterait accéder aux demandes de son entraîneur en guise de cadeau de bienvenue.

L’entraîneur allemand veut faire signer l’international brésilien Raphinha et l’ailier anglais de Manchester City, Raheem Sterling. Le dossier du joueur de Leeds est bien engagé étant donné que les deux clubs sont parvenus à un accord. Chelsea devra s’acquitter de 70 millions d’euros pour arracher l’ancien rennais.

Selon Fabrizio Romano, la balle est désormais dans le camp du joueur et une réunion est prévue aujourd’hui entre Deco, l’agent du joueur, et des représentants de Chelsea. En parallèle, Arsenal et le Barça devraient lutter jusqu’au bout pour convaincre l’ailier auriverde de ne pas céder aux sirènes des Blues. Les prochaines heures seront donc décisives pour l’avenir de l’une des sensations de Premier League.

Chelsea Mercato : La décision finale reviendra à Raphinha

Après avoir fait le plus dur, les Blues sont désormais en attente de la décision de l’attaquant de 25 ans. Selon la presse brésilienne son choix sera très influencé par la Coupe du Monde, Raphinha souhaite être un titulaire indiscutable pour garder sa place en sélection. À Londres, le Brésilien fera face à une forte concurrence avec de nombreux joueurs, dont Christian Pulisic, Kai Havertz, Mason Mount ou encore Timo Werner. À ce petit jeu, c’est Arsenal qui pourrait en profiter. Les Gunners sont prêts à offrir une place de titulaire à Raphinha. Chelsea garde l’avantage mais dans le football tout peut arriver et la tendance pourrait s’inverser.