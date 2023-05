Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a indiqué qu'il souhaitait conserver Ansu Fati au Barça l'année prochaine, malgré les rumeurs de départ.

Mercato FC Barcelone : Ansu Fati parti pour rester ?

Ansu Fati est associé à des rumeurs de départ depuis quelques mois. Le père du joueur avait indiqué que l'attaquant espagnol souhaitait quitter le FC Barcelone lors du mercato estival, alors que ce dernier n'est pas un titulaire indiscutable dans son club formateur. Un échange avec le joueur de Wolverhampton, Ruben Neves, était évoqué ces dernières semaines, mais le Barça n'a finalement pas donné suite.

Après l'obtention du titre de champion du Barça, hier, suite à la victoire 4-2 sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, Joan Laporta s'est confié sur l'avenir d'Ansu Fati. "Ansu a récupéré de sa blessure et il rentre beaucoup plus avec l'équipe. Nous comptons sur lui, c'est un joueur du FC Barcelone et nous le voulons avec nous. C'est un footballeur de qualité intégré à l'équipe. Il veut réussir avec le Barça. La direction technique devra décider de son avenir, nous verrons comment cela avancera."

Très peu titulaire cette saison

Détenteur du record du plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, Ansu Fati est promis depuis plusieurs années à un très bel avenir. Avant d'être récemment détrôné par Lamine Yamal, il était aussi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à avoir disputé un match officiel. Le jeune joueur a néanmoins enchaîné les blessures au cours des derniers mois, et n'a jamais semblé retrouver le niveau qui était le sien à ses débuts en professionnel.

Cette saison, Ansu Fati n'a eu droit qu'à 11 titularisations en Liga cette saison. Xavi préfère souvent OusmaneDembélé et Raphinha, et aligne même parfois Gavi au poste d'ailier gauche. L'attaquant espagnol entre tout de même très souvent en jeu, avec 47 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison.