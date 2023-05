Cité parmi les joueurs qui pourraient être vendus, l'international brésilien Raphinha peut compter sur un soutien de taille au FC Barcelone.

Mercato FC Barcelone : Xavi compte sur Raphinha

Sacré le week-end dernier grâce à sa victoire dans le derby entre le FC Barcelone face à l’Espanyol Barcelone, le Barça souhaiterait poursuivre son projet. Les Blaugranas ont pour objectif de renforcer l’effectif de Xavi afin d’être performant en Ligue des Champions. Le FC Barcelone reste sur deux éliminations prématurées en phase de poules de la Ligue des Champions et les dirigeants du Barça souhaiteraient laver ces affronts l’an prochain. Néanmoins, les Catalans doivent vendre des joueurs avant de pouvoir recruter de nouveaux renforts.

Dans cette optique, le FC Barcelone pourrait se séparer de certains éléments ayant une forte valeur marchande. L’international brésilien Raphinha pourrait faire les frais de la stratégie dégressive du Barça cet été. De plus, l’attaquant de 26 ans serait dans le viseur de Newcastle et de Chelsea qui seraient disposés à investir 80 millions d’euros pour convaincre le Barça.

Toutefois, Raphinha serait satisfait de sa première saison au FC Barcelone. L’ancien attaquant du Stade Rennais souhaiterait rester au Barça malgré l’intérêt des deux cadors anglais. L’international brésilien a réussi à gagner la confiance de son entraîneur cette saison. Selon les informations de Javi Miguel, Xavi aurait demandé à ses dirigeants de ne pas vendre Raphinha.

Ansu Fati et Ferran Torres poussés vers la sortie ?

La décision de Xavi concernant l’avenir de Raphinha pourrait avoir de nombreuses conséquences. En parallèle, Ansu Fati et Ferran Torres ne seront pas retenus par le FC Barcelone en cas de belle offre. Les deux internationaux espagnol ne rentreraient plus dans les plans de Xavi et leurs départs permettraient au Barça de pouvoir recruter.

À l’heure actuelle, Ansu Fati et Ferran Torres ne seraient pas disposés à quitter le FC Barcelone. Néanmoins, le manque de temps de jeu pourrait être un argument de taille cet été. À un an de l’Euro 2024, les deux internationaux du Barça pourraient changer leur fusil d’épaule pour relancer leurs carrières.