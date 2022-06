OM Mercato : Marseille tente de doubler l’OL pour un crack chilien

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2022 à 21:34

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille pourrait infliger un coup dur à l’OL pour un attaquant chilien.

OM Mercato : Duel entre Marseille et l’OL pour Ben Brereton Diaz

Rivaux en championnat, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille devraient à nouveau s’affronter sur le marché des transferts. Les deux cadors du championnat de France travaillent activement pour renforcer leur effectif et les rumeurs ne manquent pas. Si les Gones sont déjà parvenus à mettre la main sur Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, ils s’activent également en coulisse pour attirer un nouveau renfort offensif. Et la dernière piste en date menait à Ben Brereton Diaz (23 ans).

L’international chilien sort d’une excellente saison avec Blackburn Rovers en Championship, deuxième division anglaise. Comptabilisant 22 buts inscrits en 38 rencontres, toutes compétitions confondues, le jeune attaquant attise forcément les convoitises. L’ OL aurait même fait de Ben Brereton Diaz l’une de ses priorités pour renforcer son attaque. Mais le club rhodanien n'est pas tout seul sur le coup et les dernières nouvelles en provenance d'Italie ne sont pas bonnes. Comme l'explique le Corriere dello Sport, l’ OM s’est immiscé dans ce dossier avec la ferme intention de formuler une offre intéressante pour recruter Ben Brereton Diaz.

OM Mercato : 15 M€ millions d’euros pour Ben Brereton Diaz

Selon le média transalpin, le club phocéen est bien déterminé à doubler l’OL sur ce coup. Reste désormais à savoir si cette future offre de l’Olympique de Marseille sera suffisante pour arracher la signature du crack chilien. En attendant, la direction de Blackburn ne ferme pas la porte à un départ de son buteur prolifique. Selon la presse britannique, un chèque de 15 millions d’euros devrait suffire pour acter le transfert de Ben Brereton Diaz. Un montant plus ou moins accessible pour les deux clubs français. Toutefois, la concurrence de l'Eintracht Francfort et la Salernitana risque de faire monter les enchères.