FC Lorient Mercato : Retournement de situation pour un buteur du FCL

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 15:07

Alors que le mercato hivernal arrive à son terme dans quelques heures, un retournement de situation devrait se produire au FC Lorient.

Ces derniers jours, le FC Lorient est très actif sur le marché des transferts, notamment sur le cas Terem Moffi. Un temps annoncé à l'OM, c'est finalement du côté de l'OGC Nice que l'attaquant nigérian pourrait s'engager avant la fin du mois de janvier. D'après les dernières rumeurs, l'OGC Nice aurait même formulé une toute dernière offre pour s'offrir le joueur avant la clôture du mercato hivernal.

En parallèle, le FC Lorient avance sur plusieurs dossiers, notamment dans le sens des arrivées. Ainsi, ces derniers jours, le FCL a validé l'arrivée de Bamba Dieng, en provenance de l'OM, et de Romain Faivre, qui va chercher à se relancer après de derniers mois pénibles avec l'OL. D'autres renforts offensifs sont également attendus, et les Merlus pourraient même compter sur un joueur pourtant proche du départ, Ibrahima Koné, qui devait rejoindre l'Angleterre cet hiver.

FC Lorient Mercato : Ibrahima Koné ne rejoindra pas Blackburn Rovers

Ces derniers jours, Ibrahima Koné semblait très proche d'un départ du FC Lorient avant la fin du mercato hivernal. Néanmoins, la donne aurait changé pour l'attaquant malien de 23 ans, qui pourrait finalement finir la saison avec le FCL. Tandis que les dirigeants lorientais tenaient quasiment un accord avec le club anglais de Blackburn Rovers, la très probable vente de Terem Moffi dans les prochaines heures aurait fait capoter le transfert du joueur, qui devait rejoindre le pensionnaire de deuxième division anglaise dans le cadre d'un prêt.

Avec le départ de l'attaquant star du FC Lorient, Ibrahima Koné pourrait prendre une place plus importante sous les ordres de Régis Le Bris, et gagner du temps de jeu chez les Merlus. Apparu à 19 reprises pour 2 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, l'international malien (14 sélections, 11 buts) pourrait donc être associé à la nouvelle recrue, Bamba Dieng, sur le front de l'attaque bretonne.