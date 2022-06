OL Mercato : Lyon vise un gros coup en attaque en Championship

Publié par Ange A. le 26 juin 2022 à 08:35

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais voudrait encore recruter en attaque. Lyon aurait des vues sur un prolifique buteur de Championship.

OL Mercato : Après Lacazette, Lyon sur un autre coup en Angleterre

L’Olympique Lyonnais pourrait encore recruter du renfort en attaque. Après le retour d’Alexandre Lacazette, la direction de l’ OL lorgnerait encore du côté de l’Angleterre. Gianluca Di Marzio révèle un intérêt de Lyon pour Ben Brereton Diaz. L’international chilien (14 sélections/4 buts) sort d’une saison prolifique avec Blackburn Rovers, 8e de Championship cette année. L’avant-centre de 23 ans a inscrit 22 buts et offert 3 passes décisives en 38 matchs lors de la campagne écoulée. Il ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le club anglais qu’il a rejoint 2019 en provenance de Nottingham Forest. À défaut de prolonger son buteur, Blackburn pourrait le céder cet été afin de ne pas le perdre gratuitement dans un an.

Une condition fixée pour la venue de Brereton Diaz à Lyon ?

Intéressé par Ben Brereton Diaz, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas passer à l’offensive à moins d’un gros départ en attaque. Comme le buteur chilien, Moussa Dembélé ne dispose plus que d’une seule année de contrat à l’ OL. L’avant-centre de 25 ans a terminé la saison en tant que meilleur buteur des Gones. Il a inscrit 22 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matchs sur la campagne écoulée. Ses performances n’ont pas laissé certains clubs de Premier League indifférents.

Alors que le départ de Dembélé de Lyon est évoqué, la direction des Gones ne serait pas contre la prolongation de son contrat. En cas d’échec dans les négociations, elle devrait donc ouvrir la porte au transfert du natif de Pontoise. Pour compenser ce départ, le club rhodanien devrait donc activer la piste menant à Brereton Diaz. Mais Lyon n’est pas le seul club intéressé par le Chilien. Le journaliste italien indique que l’Eintracht Francfort et la Salernitana seraient aussi intéressés.