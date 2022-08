OGC Nice Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour le Gym

Publié par Anthony le 23 août 2022 à 00:05





OGC Nice Mercato : À la recherche d'un nouveau numéro 9, une bonne nouvelle vient de tomber pour un joueur courtisé par le Gym.

OGC Nice Mercato : Ben Brereton Diaz veut quitter son club

Il ne reste que dix jours avant la fin du mercato, et l'OGC Nice peine à recruter les derniers joueurs qui manquent. Empoli ne donne plus de nouvelles pour Fabiano Parisi et les attaquants courtisés par les Aiglons rejoignent d'autres clubs comme Islam Slimani qui se rapproche du Stade Brestois et Edinson Cavani qui pourrait finalement rejoindre Valence. Mais une bonne nouvelle vient de tomber pour le Gym sur la piste d'un avant-centre. Ben Brereton Diaz voudrait quitter son club malgré la proposition d'une prolongation avec une augmentation considérable de son salaire.

Malgré une offre de 10 millions d'euros de l'OGC Nice qui a été refusée par Blackburn Rovers, Sky Sports rapporte que l'attaquant serait en train de forcer pour obtenir un bon de sortie. Le joueur aimerait changer d'air à l'issue du mercato et serait désireux d'entamer des discussions avec le Gym si des frais peuvent être convenus. Le club en D2 anglaise souhaite plus de 15 millions d'euros pour l'international chilien, mais un autre club est dans la course pour s'octroyer les services du joueur.

OGC Nice Mercato : Everton dans la course pour Ben Brereton Diaz

Le Gym n'est pas tout seul à vouloir s'offrir l'attaquant. Auteur d'un bon début de championnat avec 2 buts et une passe décisive en 5 matches, le joueur est aussi courtisé par Everton. Liverpool souhaite toujours renforcer son attaque et a jeté son dévolu sur le Chilien. Bien qu'il ne soit pas le choix n°1 de Frank Lampard, qui souhaiterait recruter Armando Broja, il pourrait dégainer une offre pour Ben Brereton Diaz suite à la lenteur du dossier du joueur de Chelsea. Pour le moment Blackburn n'a toujours pas baissé son offre, mais pourrait voir partir son joueur gratuitement la saison prochaine.