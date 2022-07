LOSC Mercato : Létang lâche sa réponse au Bayern pour un buteur

Publié par Ange A. le 01 juillet 2022 à 15:38

LOSC Mercato : Olivier Létang s’est exprimé sur l’avenir de Jonathan David. L’attaquant canadien de Lille serait pisté par le Bayern Munich.

LOSC Mercato : Jonathan David intéresse le Bayern Munich

Le Lille OSC tient son nouvel entraîneur. Paulo Fonseca succède à Jocelyn Gourvennec sur le banc du LOSC. Le technicien portugais s’est engagé pour deux saisons avec le club nordiste, 10e de Ligue 1 et privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. Reste maintenant à savoir si le technicien portugais disposera d’un effectif plus compétitif pour la prochaine campagne. Lille vient de vendre Sven Botman à Newcastle United contre 40 millions d’euros et le milieu portugais Renato Sanches pourrait partir retrouver Luis Campos et Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.

Meilleur buteur lillois lors de la campagne écoulée, Jonathan David pourrait également quitter les Dogues. Un intérêt du Bayern pour David a été révélé par Sport Bild. Le club allemand est en quête du remplaçant de Robert Lewandowski. Le goleador polonais souhaite quitter la Bavière cet été, à un an de l’expiration de son contrat.

La réponse de Lille au Bayern pour David

Présent lors de la présentation de Paulo Fonseca, Olivier Letang s’est prononcé sur l’avenir de Jonathan David. Malgré les rumeurs, le président du Lille OSC n’envisage pas un départ de son buteur canadien. « On a prévu qu’il fasse la saison avec nous. Paulo aime son profil. Nous aimons le garçon. On ne veut pas reconstruire une équipe. C’est un garçon encore jeune qui est plein de qualités. On croit énormément en lui », a assuré le président du LOSC.

Jonathan David est la recrue la plus chère de l’histoire de Lille. Il avait été transféré contre 27 millions d’euros en 2020. Il est encore sous contrat jusqu’en 2025. Après une première saison contrastée, le Canadien a confirmé ses qualités de buteur lors du dernier exercice. Le numéro 9 lillois a inscrit 19 réalisations en 49 matchs. De quoi taper dans l’œil de l’ogre bavarois.