LOSC Mercato : Succession de Lewandowski, un buteur lillois visé

LOSC Mercato : Le Bayern Munich penserait à un joueur de Lille pour remplacer Robert Lewandowski qui souhaite changer d’air cet été.

LOSC Mercato : Le Bayern sur un joli coup à Lille

Le Lille OSC a bouclé une première grosse vente cet été. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert de Sven Botman à Newcastle United a été officialisé. Le LOSC aurait empoché un chèque proche des 40 millions d’euros pour son défenseur néerlandais. D’autres grosses ventes restent attendues chez les Dogues. À un an de la fin de son contrat, Renato Sanches est annoncé sur le départ. Le milieu portugais devrait retrouver Luis Campos et Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Recrue la plus chère du club nordiste, Jonathan David ne manque pas aussi de courtisans. Le dernier en date serait le Bayern Munich selon les révélations de Sport Bild. Le Rekormeister a besoin d’un nouvel attaquant pour compenser un départ de Robert Lewandowski.

David, successeur de Lewandowski à Munich ?

S’il lui reste encore une année de contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski ne compte pas honorer son bail. L’attaquant polonais a déjà acté son départ du club allemand. Seulement, sa direction ne compte pas faire de cadeau dans ce dossier. Le Rekordmeister attendrait désormais 50 millions d’euros pour céder son buteur vedette. Lequel est notamment courtisé par le FC Barcelone. Le journaliste espagnol Gerard Romero assure même que Lewandowski et Xavi, le coach du Barça, se sont rencontrés ces dernières heures à Ibiza. Reste maintenant à savoir si le club catalan pourra répondre aux exigences du Bayern.

Auteur de 19 buts en 48 matchs cette saison, Jonathan David serait donc sur la short-list du Bayern en cas de transfert de Robert Lewandowski. L’agent du buteur du Lille OSC avait déjà ouvert la porte à son départ cet été, indiquant que son protégé ne disputera pas une troisième saison au LOSC. Pour rappel, David est encore sous contrat jusqu’en 2025. Sa valeur marchande est estimée à 45 millions d’euros sur Transfermarkt.