ASSE Mercato : RC Strasbourg, un joli deal se prépare en attaque !

01 juillet 2022

ASSE Mercato : Toujours à l'affût de très bons coups, Loïc Perrin pourrait boucler prochainement un joli transfert avec le RC Strasbourg.

ASSE Mercato : Un transfert en attaque bientôt bouclé à Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne va connaître du mouvement ces prochains jours, dans le sens des départs comme des arrivées. Après les signatures coup sur coup d’Anthony Briançon, Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, le club ligérien va chercher à dégraisser son effectif, notamment dans l’optique de récupérer une certaine liquidité. Pour rappel, si les Verts n’ont connu aucun pépin avec la DNCG la semaine dernière, la commission nationale garde un œil attentif sur la situation financière du club, qui doit à tout prix vendre avant le début de la prochaine saison.

Alors que l’ ASSE espère se séparer prochainement d’Adil Aouchiche, Denis Bouanga (visé par l’ OM, le LOSC, Nice et le FC Nantes) mais aussi et surtout de Lucas Gourna-Douath (joueur le plus bankable), un autre transfert se profile en attaque. Comme le dévoile Le Progrès, Jean-Philippe Krasso serait supervisé par plusieurs écuries en Ligue 1. L’attaquant de 24 ans serait notamment la priorité du RC Strasbourg cet été, qui le suit depuis plusieurs semaines maintenant. Le club de Julien Stéphan ne serait toutefois pas seul sur le coup puisque Clermont et Ajaccio (club où il a été prêté en janvier) sont également intéressés. Le quotidien régional ajoute que deux clubs étrangers voudraient également enrôler le natif de Stuttgart.

ASSE Mercato : Une opération bouclée pour 2 millions d’euros ?

En fin de contrat en juin 2023 à l’AS Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso ne souhaite pas continuer l’aventure en Ligue 2 et se cherche une porte de sortie dans un club de première division. Qu’à cela ne tienne, puisque les Verts doivent acter des ventes cet été et voient le dossier Krasso comme une belle opportunité. Auteur d’une deuxième partie de saison convaincante sur l'Île-de-beauté (4 buts, 3 passes décisives en 15 rencontres), l’avant-centre ivoirien a vu sa cote augmenter ces derniers mois. Si le joueur devra choisir entre Ajaccio, Clermont ou le RCSA en France, Sainté est assuré d’empocher au moins 2 millions d’euros dans l’opération, une belle entrée d’argent qui devrait en partie soulager les finances du club.