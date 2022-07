OL Mercato : Houssem Aouar a tranché pour son futur club

Publié par Ange A. le 04 juillet 2022 à 06:05

OL Mercato : Annoncé sur le départ depuis quelques saisons, Houssem Aouar aurait tranché pour son avenir. Il pourrait s’écrire en Liga.

OL Mercato : Houssem Aouar vers un départ en Espagne

L’Olympique Lyonnais se montre assez actif en ce début de mercato. L’ OL a déboursé quelques 4 millions d’euros pour le transfert de Johann Lepenant. Le club de Jean-Michel Aulas a prolongé le prêt du Brésilien Tetê, cédé par le Shakhtar Donetsk depuis avril. Lyon a surtout rapatrié gratuitement Rémy Riou, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le club rhodanien espère également boucler la prolongation de Rayan Cherki. Laquelle serait en bonne voie à en croire le président lyonnais. Alors que ce Baby-Gone est en passe de prolonger, un autre s’apprête à faire ses valises.

À un an de l’expiration de son contrat, Houssem Aouar devrait quitter Lyon. Il dispose de nombreux courtisans en Italie et en Espagne. Des intérêts de la Roma, de la Real Sociedad, du Bétis Séville et du FC Séville ont récemment été dévoilés. Le milieu lyonnais aurait opté pour un cador de Liga.

Le choix d’Aouar pour son avenir

L’insider Fernando Serrano, une source du portail espagnol Fichajes, assure qu’Houssem Aouar a repoussé une offre de la Roma. La source indique que le milieu de l’Olympique Lyonnais aurait donné sa préférence au FC Séville, 3e de Liga et qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions. Un argument de taille pour le milieu de 24 ans qui pourrait de nouveau disputer la C1 en signant chez les Rojiblancos. L’international tricolore aurait déjà négocié les contours de son futur contrat avec le club andalou.

Le club espagnol doit néanmoins encore trouver un terrain d’entente avec l’ OL. Jean-Michel Aulas serait disposé à brader son crack. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué pour le transfert d’Houssem Aouar. Reste à savoir si le pensionnaire de Liga répondra aux exigences de Lyon.