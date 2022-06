OL Mercato : FC Séville, un gros deal se profile avec un milieu

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 10:51

OL Mercato : Annoncé sur le départ à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait prendre la direction de l’Espagne cet été.

L’Olympique Lyonnais a signé sa troisième recrue en la personne de Johann Lepenant. Le milieu de terrain débarque du SM Caen. Le milieu international U19 tricolore s’est engagé pour cinq saisons avec l’ OL. Le transfert de Lepenant ouvre davantage la voie à un départ. À un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar est un sérieux candidat au départ.

La direction des Gones ne compte pas retenir le "baby gone" au risque de le voir partir gratuitement dans un an au terme de son contrat. Le milieu international tricolore ne manque pas de prétendants, surtout à l’étranger. Son nom est associé au Betis Séville, au FC Séville, à la Real Sociedad et à l’AS Rome. Mais selon les dernières informations de la presse espagnole, le milieu de 23 ans serait proche de poser ses valises en Andalousie.

OL Mercato : Lyon discute avec un cador de la Liga

Sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, Diego Plaza Casals a assuré que les négociations sont en bonne voie entre l’Olympique Lyonnais et le FC Séville. Quatrième de Liga cette saison, le club andalou est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Un argument de poids face à la concurrence. Reste maintenant à savoir quel sera le montant de l’indemnité de transfert que percevra l’ OL.

D’après Transfermarkt, la valeur marchande du milieu lyonnais s’élève à 25 millions d’euros. Un montant nettement inférieur à celui réclamé par Jean-Michel Aulas lorsque son crack affolait encore le marché des transferts. Le club rhodanien ne devrait pas se montrer exigeant dans ce dossier. Ceci de peur de conserver une nouvelle fois un joueur en fin de contrat. Pour ce qui devrait être sa dernière saison à l’ OL, Houssem Aouar a disputé 44 matches pour 8 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.