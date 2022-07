PSG Mercato : C’est fait ! Le Paris SG tient son nouvel entraîneur

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2022 à 21:12

PSG Mercato : Fin du suspense. Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris SG. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce lundi soir.

PSG Mercato : Christophe Galtier aperçu à la Factory

Comme attendu, Christophe Galtier va bien devenir le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Remplacé à l’OGC Nice par Lucien Favre après un accord entre les dirigeants parisiens et les Aiglons à hauteur de 5 millions d’euros, l’entraîneur français était à la Factory ce lundi pour signer son contrat, comme le rapporte L’Équipe.

« Christophe Galtier sera bien le 31e entraîneur de l’histoire du Paris Saint-Germain, le septième de l’ère qatarie : actuellement à la Factory, le siège du PSG, il est en train de signer un contrat de deux ans avec le club de la capitale et s’apprête à succéder à Mauricio Pochettino, démis de ses fonctions vendredi dernier », explique le quotidien sportif. Et aux dernières nouvelles, le technicien marseillais aurait bel et bien signé son bail en faveur des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Christophe Galtier présenté à la presse ce mardi

C’est fait. Christophe Galtier va diriger l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain durant les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. D’après les informations de RMC Sport, le coach de 55 ans a bel et bien paraphé son contrat avec le Champion de France. Il ne manque plus que l’officialisation de la part du club de la capitale et cela ne devrait plus tarder.

Galtier sera ensuite présenté officiellement à la presse demain mardi, à 14h, au cours d’une conférence de presse annoncée ce lundi par le PSG. Toujours selon le média français, le Marseillais devrait diriger sa première séance d’entraînement ce même mardi. C’est donc la fin d’un feuilleton qui aura tenu en haleine un bon nombre de supporters du PSG et observateurs du football.