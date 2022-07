RC Lens Mercato : Officiel, le RCL tient son grand attaquant

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2022 à 01:05

RC Lens Mercato : C’est officiel, le Racing Club tient sa 6e recrue estivale. Il s’agit d’un attaquant international belge. Il a signé un contrat de 5 ans.

RC Lens Mercato : 10 M€, Loïs Openda renforce le RCL

Avant l’éventuel départ de Seko Fofana, Cheick Doucouré, Facundo Medina ou encore Jonathan Clauss, le RC Lens se renforce dans tous les compartiments de jeu. Ce mercredi, le RCL a officialisé le transfert de Loïs Openda, en provenance du FC Bruges. D’après le site spécialisé Transfermarkt, l’indemnité de son transfert est de près de 10 M€ (9,8 M€ plus précisément). L’avant centre de 22 ans a signé un contrat d’une longue durée, jusqu’en juin 2027. « Loïs Openda pose ses valises dans l’Artois pour les 5 prochaines saisons et s’inscrit sur la durée dans le projet porté par le Racing. Entre les mains de Franck Haise et son staff, habituées à polir de forts potentiels, ''Bouzou'' atterrit dans un cadre idéal pour poursuivre son développement », a confirmé le RC Lens sur son internet.

Un serial buteur débarque au Racing Club

Prêté à Vitesse Arnhem lors des deux dernières saisons, l’international belge (3 sélections, 1 but) a confirmé son statut de buteur en Eredivisie (aux Pays-Bas). Il a marqué 37 buts et délivré 11 passes décisives en 88 matchs disputés, toutes compétitions confondues sous maillot du club néerlandais. La saison dernière, la recrue du RC Lens a démontré ce statut de serial buteur. En 33 matchs joués en championnat, Loïs Openda a empilé 18 buts, dont 6 doublés, terminant ainsi deuxième meilleur buteur d’Eredivisie, derrière l'Ivoirien de l’Ajax Amsterdam Sébastien Haller (21 buts). Pour rappel, les cinq premières recrues des Artésiens sont : Adam Buksa (avant-centre), Jimmy Cabot (milieu de terrain), Salis Abdul Samed (milieu défensif ), Lukasz Poreba (milieu de terain), Brice Samba (gardien de but).

Les Lensois s'enflamment pour l'international belge

Les dirigeants lensois se sont félicités du joli coup réussi avec le buteur belge. « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Loïs dans nos rangs. Il s’agit d’une opération d’envergure pour le Racing. […] Attirer un attaquant qui vient de finir deuxième meilleur buteur en Eredivisie et qui est international d’une sélection majeure est une grande satisfaction », s’est réjoui Arnaud Pouille, directeur général du RCL.

Quant à Florent Ghisolfi, directeur sportif du club Artois, il a déclaré : « L’arrivée de Loïs au RC Lens est une énorme satisfaction. Je veux d’abord féliciter nos équipes qui ont réussi ce recrutement. Loïs est un joueur au potentiel très important, il était sollicité par de nombreux clubs européens. Il a rapidement eu la conviction que le projet du RC Lens était le bon pour son évolution ».