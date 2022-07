RC Lens Mercato : C'est fait, le RCL acte une superbe signature !

Publié par Nicolas le 05 juillet 2022 à 18:03

RC Lens Mercato : Après quelques jours de tractations, c'est maintenant officiel, le RCL vient de faire signer un joueur de grand talent.

RC Lens Mercato : Officiel, Brice Samba signe au RCL

Cela faisait quelques jours que des négociations avaient lieu entre le RCL et Nottingham Forest pour le transfert du gardien de but Brice Samba. C'est maintenant officiel, l'ancien gardien de l'OM a signé un contrat de 5 ans avec le club nordiste après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale qu'il avait débutée lundi. Le montant du transfert se porte à 5 millions d'euros.

Brice Samba avait annoncé à son club son intention de ne pas prolonger son contrat qui courait jusqu'en juin 2023 et l'intérêt du RCL l'avait même poussé à demander à ses dirigeants de le laisser partir. Malgré les velléités de départ de son gardien, Nottingham Forest a essayé de le convaincre de prolonger l'aventure avec les Reds mais la proposition de prolongation a été jugée inacceptable par Brice Samba, dont la volonté était clairement de rejoindre le club nordiste. Le portier a fortement contribué à l'accession de son club en Premier League et était titulaire indiscutable au poste de gardien de but. Il viendra remplacer Wuilker Farinez dans l'effectif lensois, récemment victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera en concurrence avec Jean-Louis Leca, titulaire au poste.

RC Lens Mercato : La signature de Loïs Openda attendue

Le RC Lens devrait officialiser aujourd'hui l'arrivée de l'attaquant prometteur Loïs Openda en provenance du Club Bruges. Le montant de la transaction est de 10 millions d'euros. Openda était prêté par le club belge ces deux dernières saisons au club néerlandais du Vitesse Arnhem.

Les dirigeants lensois recherchaient un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, reparti de son prêt avec les Sang et Or. Loïs Openda possède un profil rapide et puissant qui va beaucoup apporter à l'attaque du RCL. Attaquant axial qui peut également évoluer sur le flanc gauche, il fait partie des espoirs belges postulants à une place dans la liste des joueurs que Roberto Martinez emmènera à la Coupe du Monde au Qatar. Openda a marqué un but pour sa première sélection avec les Diables Rouges contre la Pologne (6-1) en Ligue des Nations.