LOSC Mercato : Arsenal insiste pour une pépite de Lille !

Publié par Thomas G. le 07 juillet 2022 à 12:53

LOSC Mercato : Trois ans après la signature de Nicolas Pépé, les Gunners pourraient de nouveau jouer un mauvais tour à Lille.

LOSC Mercato : Une première offensive d’Arsenal

Après la difficile digestion du titre de champion de France 2021, Jocelyn Gourvennec a été demis de ses fonctions par le président du LOSC, Olivier Létang. Les Dogues ont officialisé cette semaine la venue de Paulo Fonseca pour une durée de deux ans à la tête de l’équipe avec pour ambition de retrouver les sommets de la Ligue 1.

Le club doit encore éponger la dette et Lille est dans l'obligation de vendre ses meilleurs éléments. Sven Botman a rejoint Newcastle et Zeki Çelik s’est engagé avec l’AS Rome. Renato Sanches et Jonathan David sont également candidats au départ, mais leurs dossiers sont au point mort. Dans le même temps, un nouveau talent du club pourrait également plier bagage.

Selon le journaliste Arlind Sadiku, Arsenal souhaiterait recruter l’ailier kosovare, Edon Zhegrova. L’attaquant de 20 ans est arrivé en janvier chez les Dogues et ses prestations ont convaincu en interne. Acheté pour 10 millions d’euros, l’ancien prodige du FC Bâle n’est pas à vendre selon la direction lilloise. Les Gunners auraient néanmoins formulé une première offre concrète pour l’attaquant lillois sans que le montant ne soit divulgué. Mikel Arteta aimerait recruter Edon Zhegrova pour remplacer Nicolas Pépé annoncé sur le départ. Les Londoniens pourraient proposer 30 millions d’euros pour convaincre Lille de laisser partir l’ailier kosovare.

LOSC Mercato : Le mercato de Lille est en stand-by

Malgré les ventes de Zeki Çelik et Sven Botman, le mercato lillois est toujours bloqué par les dossiers Renato Sanches et Jonathan David. L’international portugais veut signer au PSG, mais le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre. En parallèle, le buteur canadien a un bon de sortie fixé à 50 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par ses courtisans. En cas de départ de Jonathan David, le LOSC piste l’attaquant de Clermont, Mohamed Bayo pour renforcer l’attaque.