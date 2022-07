LOSC Mercato : Lille passe à l'attaque pour attaquant prometteur

Publié par Anthony le 05 juillet 2022 à 23:41

LOSC Mercato : Les Dogues passent à l'action et auraient pris de l'avance pour tenter de recruter un attaquant de Ligue 1 très courtisé en Europe.

LOSC Mercato : Lille se positionne pour Mohamed Bayo

De nombreux clubs ont les yeux rivés sur Mohamed Bayo après une saison réussie, même si Clermont Foot était mal classé. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, il a été primordial dans le maintien de son équipe comme pour sa promotion l'an passé avec 22 buts en Ligue 2. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues, car Lille aurait fait une offre au CF63 pour son attaquant.

Les Dogues sont actuellement les plus avancés dans la course pour obtenir les services de Mohamed Bayo. Il serait un excellement élément pour remplacer Jonathan David qui risque de partir cet été en Allemagne ou en Angleterre. Le LOSC a proposé entre 10 et 11 millions d'euros pour le joueur guinéen. Une somme moins importante souhaitée par Clermont qui voudrait en soutirer environ 12 millions d'euros. Le principal intéressé est sous contrat jusqu'en 2024 mais devrait changer de maillot dans les jours ou semaines à venir.

LOSC Mercato : Plusieurs clubs sont dans la course

Les Dogues ne sont pas les seuls à vouloir s'approprier Mohamed Bayo. En France, l'OM s'est montré très envieux face à l'international guinéen et l'avait même supervisé lors du match contre l'OL. Mais son nom dépasse les frontières pour atteindre l'Allemagne avec l'Eintracht Francfort et le Hertha Berlin. Everton, Tottenham et surtout West Ham se sont montrés intéressés. Les Hammers sont tout juste derrière Lille mais se positionnent comme un sérieux candidat.

Mohamed Bayo sait qu'il partira cet été. "C’est certainement mon dernier match à Clermont ", a t-il indiqué lors de la dernière journée de Ligue 1 face à l'OL. Il ne reste plus qu'à savoir où ira l'attaquant, d'autant qu'il est encore possible que d'autres clubs s'intéressent à lui.