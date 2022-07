PSG Mercato : Christophe Galtier hausse déjà le ton au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2022 à 00:15

PSG Mercato : Après sa présentation officielle, le nouvel entraîneur du Paris SG, Christophe Galtier, a tenu son premier discours devant ses joueurs.

PSG Mercato : Galtier met son équipe en ordre de bataille

Connu pour insuffler la rage de vaincre à ses groupes, Christophe Galtier démarre une nouvelle aventure de sa vie d’entraîneur au Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs personnes sont sceptiques sur son adaptation avec le niveau du club de la capitale, le technicien marseillais de 55 ans compte bien asseoir son autorité et a déjà prévenu Lionel Messi et ses coéquipiers. D’après le journaliste Loïc Tanzi, l’ancien coach de l’OGC Nice a tenu son premier discours devant ses nouveaux joueurs, mardi, au Camp des Loges, après sa conférence de presse de présentation.

« Les gars, on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais il n’y aura aucun passe-droit », aurait lancé Galtier dans l'After Foot, qui aurait notamment insisté sur son envie de créer un groupe soudé, solidaire et qui souhaite avancer dans la même direction. « Il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort », aurait-il ajouté. Un discours qui semble avoir déjà conquis le vestiaire parisien.

PSG Mercato : Le vestiaire juge les premiers pas de Christophe Galtier

La nouvelle recrue du PSG, Vitinha s'est confié après son arrivée à Paris. L'occasion pour lui de livrer ses premières impressions sur son nouvel entraîneur Christophe Galtier. Au micro de RMC Sport, le milieu de terrain portugais de 22 ans a évoqué les premiers échanges avec son nouveau coach.

« L’entraîneur est arrivé il y a deux jours. Il a parlé au groupe. Les premières impressions sont bonnes. On a parlé de plusieurs choses, mais on n’a pas encore pu évoquer le modèle de jeu », a déclaré l’ancien joueur du FC Porto. « Je sais qu’il a été champion avec Lille, c’est son point culminant qu’on connaît tous. Je sais qu’il est resté huit ans à Saint-Étienne et l’année dernière, il était à Nice, avec une bonne cinquième place. Il a fait du très bon travail et on va faire en sorte cette année que ce soit encore du bon travail. Le meilleur », a complété le nouveau crack du Paris SG.