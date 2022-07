RC Lens Mercato : Le RCL boucle le transfert d'un espoir !

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 18:45

RC Lens Mercato : Alors qu'il lui restait un an de contrat, un jeune joueur extrêmement prometteur quitte le Racing Club de Lens.

RC Lens Mercato : Aaron Akalé quitte le RCL

Le RC Lens a de nombreux dossiers à gérer durant ce mercato estival. Après avoir enregistré le départ de Corentin Jean, Yannick Cahuzac, Boubakar Camara et Jonathan Varane, le RCL vient d'acter le départ d'un autre joueur. En effet, l'attaquant Aaron Akalé vient de quitter le club artois. Il restait pourtant un an de contrat au fils de Kanga Akalé, ancien ailier de l'AJ Auxerre dans les années 2000.

L'une des raisons principales de ce départ serait la descente de son équipe en National 3. L'autre raison serait liée à la grande sollicitation dont le joueur fait l'objet de la part de clubs étrangers pour obtenir sa signature. La saison dernière, Akalé évoluait dans l'équipe U19 dirigée par l'ancien latéral droit lensois, Éric Sikora. Il a déjà été appelé à de nombreuses reprises en Équipe de France U17, marquant à 4 reprises en 10 sélections. On devrait en savoir plus sur la future destination du joueur d'ici quelques jours.

RC Lens Mercato : Brayann Pereira s'en va aussi du RCL

Avant le départ d'Aaron Akalé, le RC Lens avait enregistré le départ de Brayann Pereira. Pur produit du centre de formation du RCL, Pereira avait annoncé sa décision sur son compte Instagram, et avait au passage pris la peine de remercier son club formateur. « Il est temps pour moi de mettre fin à ce chapitre. Je tiens à remercier mon club formateur qui m’a fait grandir, qui m’a beaucoup appris et sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. J’en suis très reconnaissant. » La saison dernière, le jeune défenseur a régulièrement été convoqué en équipe première par Franck Haise et a même participé à 2 matches de Ligue 1. Selon le site Lensois.com, il pourrait poursuivre sa carrière à l'AJ Auxerre, tout juste promu en Ligue 1.