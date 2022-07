RC Lens Mercato : Officiel, un jeune défenseur quitte le RCL !

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 23:11

RC Lens Mercato : Comme cela était pressenti depuis quelques jours, l’entraîneur du RCL, Frank Haise, vient de perdre l’un de ses défenseurs.

RC Lens Mercato : Officiel, Brayann Pereira quitte le RCL

Les lignes bougent du côté du Racing Club de Lens, qui vient de se séparer de l’un de ses jeunes joueurs. Pur produit du centre de formation du RC Lens, Brayann Pereira a refusé de prolonger son contrat expirant cet été. Malgré les différentes négociations entreprises pour le renouvellement de son bail, l’arrière droit de 19 ans a maintenu sa position inchangée.

Ainsi, depuis le 30 juin dernier, Brayann Pereira est libre de tout contrat. D’ailleurs, le principal concerné vient d’annoncer son départ du RCL via son compte Instagram et a tenu à justifier sa décision. Après cinq années passées chez les Sang et Or, le moment est venu pour lui de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. « Il est temps pour moi de mettre fin à ce chapitre. Je tiens à remercier mon club formateur qui m’a fait grandir, qui m’a beaucoup appris et sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. J’en suis très reconnaissant », a-t-il posté, tout remerciant tout le personnel du club, les supporters lensois, ses coéquipiers et toutes les personnes qui ont contribué à sa progression en tant que joueur et en tant qu’homme.

RC Lens Mercato : Brayann Pereira vers un autre club de Ligue 1

Convoqué régulièrement en équipe première du RC Lens par Franck Haise, Brayann Pereira a disputé deux matchs de Ligue 1 lors de la saison écoulée. Désormais libre de tout contrat, le jeune défenseur va poursuivre sa carrière loin du stade Bollaert. Auteur de belles prestations lors de l’Euro U19 avec l’équipe de France, il est pressenti pour rejoindre un autre club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas encore fuité.