ASSE Mercato : Le LOSC proche d’un coup à 8 M€ à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2022 à 20:45

ASSE Mercato : Un attaquant de l’AS Saint-Étienne, très courtisé, devrait rebondir dans un club de Ligue 1. Le LOSC serait bien placé pour le recruter.

ASSE Mercato : Le LOSC bien parti pour recruter Bouanga

Jusqu’à quand l’ ASSE va-t-elle compter Denis Bouanga dans son effectif ? Avant le début du championnat de Ligue 2 prévu le 30 juillet ? Ou jusqu’à la fin du Mercato estival, le 31 aout ? Aucune réponse pour l’instant ! Cependant, nul ne doute que le polyvalent attaquant va quitter l’AS Saint-Étienne cet été. La relégation des Verts en Ligue 2 et la fin du contrat de l’international gabonais (32 sélections) le 30 juin 2023 contraignent les dirigeants stéphanois à le transférer rapidement. L’Olympique de Marseille avait été l’un des premiers clubs de Ligue 1 à manifester son intérêt pour le N°20 de l’ ASSE.

Ces derniers jours, l’intérêt de l’OGC Nice et du Montpellier HSC a émergé. À l’étranger, le nom de Denis Bouanga est associé au Celta Vigo en Liga espagnole et à l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Ce vendredi, Karim Bennani confirme l’intérêt de deux autres clubs pour l’ailier gauche de l’AS Saint-Étienne. Selon le journaliste sportif, « Denis Bouanga est l’une des priorités du LOSC ». Il apprend que la direction lilloise « a l’avantage dans le dossier » et note que « le FC Nantes et des clubs étrangers sont également intéressés par le Stéphanois ».

Une bonne affaire pour l'AS Saint-Étienne en vue

L’ ASSE devrait faire une bonne opération lors de la vente du natif du Mans. Acheté à 4,5 M€ au Nîmes Olympique en juillet 2019, il vaut actuellement 8 millions d'euros sur le marché des transferts, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, il a terminé 2e meilleur buteur des Verts, juste derrière Wahbi Khazri (10 buts).