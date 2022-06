ASSE Mercato : Après Khazri, deux départs bientôt actés à Sainté !

Publié par Ange A. le 30 juin 2022 à 10:24

ASSE Mercato : Après Wahbi Khazri, l’AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2, pourrait perdre deux cracks lancés par Claude Puel.

ASSE Mercato : Après Khazri, un autre départ déjà acté en attaque ?

Comme annoncé par Loïc Perrin, des renforts sont encore attendus à l’AS Saint-Étienne. Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE n’a jusqu'ici signé que trois recrues. Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost ont rejoint les Verts gratuitement cet été. Alors que des recrues sont attendues, Wahbi Khazri a lâché un message d’adieu aux supporters des Verts sur son compte Instagram. L’attaquant tunisien, nommé capitaine par Pascal Dupraz, s'est engagé avec le Montpellier HSC, lundi. Comme Khazri, un autre attaquant souhaiterait quitter le Forez.

Sainté Inside révèle des velléités de départ de Jean-Philippe Krasso. L’avant-centre recruté en 2020 ne dispose plus que d’une seule année de contrat. Le joueur de 24 ans était prêté cette saison en Ligue 2 à l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1. L’attaquant stéphanois a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 15 rencontres durant sa pige. Au vue de ses performances, le club corse voudrait le conserver. Il intéresserait aussi Clermont et Strasbourg.

ASSE Mercato : Yvann Maçon se dirige vers le Portugal

Alors que Jean-Philippe Krasso pourrait retrouver la Ligue 1, un autre protégé de Claude Puel pourrait vivre sa première expérience à l’étranger. Le média pro-stéphanois assure qu’Yvann Maçon pourrait poser ses valises au Portugal cet été. Le latéral de 23 ans pourrait rejoindre le FC Porto cet été. Le défenseur encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Saint-Etienne serait d’ailleurs déjà en négociations avec le champion du Portugal. Le transfert de Maçon pourrait rapporter au moins 5 millions d’euros à l’ ASSE. Ces deux joueurs recrutés sous Claude Puel ne devraient donc pas effectuer le déplacement à La Plagne pour la préparation estivale.