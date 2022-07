LOSC Mercato : Après Cabella, Lille s'offre un top joueur de L1 !

Publié par ALEXIS le 11 juillet 2022 à 16:15

LOSC Meracto : Après avoir recruté Rémy Cabella, le LOSC va s’offrir un autre attaquant, en provenance de Clermont Foot. Son transfert est quasi bouclé.

LOSC Mercato : Mohamed Bayo à Lille contre 14 millions d'euros

La signature du contrat de Mohamed Bayo au LOSC devrait être officielle dans les prochaines heures. L’Équipe confirme les informations qui circulent depuis la semaine dernière, concernant le transfert de l’attaquant de Clermont Foot à Lille. Le quotidien sportif assure que les deux clubs sont tombés d’accord autour d’une indemnité de 14 millions d'euros, ce lundi. Quand au buteur du club auvergnat, il va signer avec Lille OSC, un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2026.

« Les négociations entre Clermont Foot et le LOSC ont pris un tournant décisif ce lundi matin. Sous réserve de visite médicale qu'il doit satisfaire en ce début de semaine, le Guinéen va s'engager pour les quatre prochaines saisons avec Lille », a informé le journal. Le n°27 du CF63 vient renforcer les Dogues, à la place de Burak Yilmaz, parti librement du Nord à l’issue de son contrat.

Lille réussit un joli coup face à de gros concurrents

Auteur de 14 buts en 32 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière, Mohamed Bayo a fini au 8e rang du classement général des buteurs. Grâce à ses performances, il a suscité l’intérêt de plusieurs clubs, tant en Ligue 1 qu’à l’étranger. L’OM, l'OL et le FC Nantes étaient sur les rangs pour s'offrir l’avant-centre de 24 ans, mais ils n’ont pas été capables de s’aligner sur l’indemnité réclamée par Clermont. À l’étranger, le nom de l’international guinéen (11 sélections, 3 buts) était associé à Arsenal et West Ham United en Premier League, mais également le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Avec cette signature importante actée, le LOSC confirme une nouvelle fois ses ambitions sur le mercato estival.