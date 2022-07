PSG Mercato : Le nouveau Mbappé se rapproche encore de Paris !

Publié par Thomas G. le 12 juillet 2022 à 09:41

PSG Mercato : Souvent décrié pour sa politique de recrutement, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un grand coup en recrutant un prodige de Ligue 1.

PSG Mercato : Le nouveau joyau de la Ligue 1 rêve de Paris

Cinq ans, après avoir recruté Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait à nouveau recruter une pépite de Ligue 1. Le club de la capitale a souvent été décrié pour sa politique de recrutement de joueurs issus de championnat étranger.

En plus de Renato Sanches, Le PSG veut recruter en Ligue 1 en engageant l’espoir français Hugo Ekitike. L’attaquant du stade de Reims a éclaté aux yeux du grand public la saison dernière avec ses 10 buts en 24 matchs. Sa vélocité et son sens du but ont séduit toutes les grosses écuries européennes qui sont venus aux renseignements.

Malgré le retard accumulé par le PSG face à Newcastle c’était sans compter sur la volonté du joueur de 19 ans. Selon le Parisien, Hugo Ekitike a refusé l’approche de Newcastle pour signer au Paris Saint-Germain cet été. L’attaquant rémois rêve d’être associer à Marco Verratti et Kylian Mbappé. La très bonne entente entre le Stade de Reims et le PSG pourrait faciliter la transaction. Les Rémois s’étaient mis d’accord avec Newcastle pour un montant de 46 millions d’euros (bonus inclus). Antero Henrique cherche à faire baisser la note du transfert et les négociations entre les clubs sont en bonne voie.

Le PSG a un projet pour Ektike

À l’instar de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike ne sera pas prêté dans la foulée en cas de signature au Paris SG selon Fabrizio Romano. Le club veut faire progresser le buteur de 19 ans au côté des grands noms de l’attaque parisienne. En interne, on estime que Hugo Ekitike peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde.

Le buteur formé au Stade Reims aurait donné son accord de principe pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ont été conquis par ses qualités de footballeur et par le discours de l’espoir français.