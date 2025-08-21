Ça chauffe à l’OM : Véronique Rabiot fracasse Longoria !

Le torchon brûle entre Adrien Rabiot et l’OM. Le président Pablo Longoria a qualifié son altercation avec Jonathan Rowe d’une violence extrême. Mais sa mère s’oppose frontalement à la version du club.

OM : Véronique Rabiot contredit publiquement Pablo Longoria

L’Olympique de Marseille est en pleine crise marquée par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires. Les dirigeants de l’OM ont par la suite pris une mesure radicale : se séparer des deux joueurs. Cette décision a déclenché une onde de choc dans la cité phocéenne.

Le président Pablo Longoria a même qualifié cette altercation « d’une violence extrême ». Cette version est cependant contestée par Véronique Rabiot. La mère et agent du milieu de terrain français s’oppose aux propos du boss de l’OM, dans une interview accordée à RTL.

Un prétexte pour se débarrasser d’Adrien Rabiot

« Comment peut-on imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne ? » Cette interrogation met en doute la gravité de l’incident. Véronique Rabiot conteste même la description de la bagarre, en indiquant que « personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues ». La représentant de l’ancien joueur du PSG « ne croit pas » à cette « violence inouïe ».

Elle est en revanche persuadée que la mise en vente d’Adrien Rabiot par l’OM est motivée par des raisons purement économiques. Elle accuse les dirigeants phocéens de se servir de l’incident comme prétexte pour se débarrasser de l’un des plus gros salaires du vestiaire. « Les dirigeants de l’OM mentent ! C’est une question d’argent », a-t-il rétorqué.

Véronique Rabiot a même critiqué la direction de l’OM. Elle dénonce les piques de colère de Pablo Longoria et de Medhi Benatia contre l’arbitrage la saison passée. Cette sortie ajoute une dimension explosive à ce conflit.