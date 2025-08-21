Mercato ASSE : Revirement sur l’avenir de Bouchouari !

L’avenir de Benjamin Bouchouari à l’ASSE est plus qu’incertain, à quelques jours de la fin du mercato. Alors que le club veut se séparer de lui, l’entraîneur souhaite plutôt le garder.

Mercato : L’ASSE cherche à transférer Bouchouari

Arrivé à l’ASSE en août 2022, Benjamin Bouchouari est entré dans sa dernière année de contrat. Cependant, le club n’a pas l’intention de prolonger son aventure dans le Forez. Au contraire, les responsables de Kilmer Sports Ventures cherchent à se séparer du milieu de terrain, afin d’éviter de le voir filer librement dès janvier 2026. En effet, il sera libre de s’engager avec le club de son choix pendant le mercato hivernal, en attendant la fin de son contrat en juin 2026.

Sur les tablettes de quelques clubs en Turquie, dont Trabzonspor, l’International marocain serait proche de rejoindre le PAOK Salonique en Grèce. Loïc Perrin a douze jours pour boucler son départ de l’AS Saint-Etienne. Toutefois, la donne pourrait changer pour Benjamin Bouchouari.

ASSE : Horneland veut conserver le meneur de jeu marocain

En effet, Eirik Horneland a déclaré ouvertement en conférence de presse qu’il souhaite le garder dans son équipe. « Personnellement, c’est un joueur que j’aimerais conserver », a-t-il glissé, avant de justifier son choix fort : « La saison dernière, sous ma direction, je pense qu’il n’a pas raté un seul match. Il a pas mal évolué au cours de cette demi-saison. C’est un très bon jeune joueur ».

Mais l’entraîneur de l’ASSE avoue qu’il « n’a pas toutes les cartes en main », pour empêcher le transfert du virevoltant meneur de jeu. Transféré de Roda JC aux Pays-Bas, contre 1,1 million d’euros il y a trois ans, Benjamin Bouchouari est évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.