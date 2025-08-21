Mercato : Coup de théâtre, l’OM refroidi pour un milieu !

La fin du mercato de l’OM est très tendue. Pour compenser le futur départ d’Adrien Rabiot, le club phocéen explore plusieurs options au milieu. Mais l’une es pistes les plus chaudes vient d’être démenties.

Mercato OM : La piste menant à Marc Casado démentie !

L’OM est sous pression en cette fin de mercato. La décision de se séparer d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe officialisée, le club phocéen se retrouve dans l’urgence pour trouver un nouveau milieu de terrain. Le temps presse, les dirigeants Medhi Benatia et Pablo Longoria ont moins de dix jours atteindre cet objectif.

Dans cette quête, une rumeur a pris de l’ampleur, évoquant un intérêt de l’OM pour Marc Casado. Le milieu de terrain de 21 ans traverse une période compliquée au FC Barcelone, où il doit se contenter d’un statut de remplaçant. L’idée était alors de profiter de la situation pour l’attirer à Marseille. Cependant, cette piste a été brutalement refroidie par un démenti catégorique.

Non — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 21, 2025

Le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, a répondu clairement sur son compte X , indiquant que « l’OM n’est pas intéressé par Marc Casado ». Cette mise au point vient calmer les ardeurs autour de ce dossier. Même si la quête du successeur d’Adrien Rabiot se poursuit à l’Olympique de Marseille.