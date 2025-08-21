ASSE : Horneland répond au défi de l’entraîneur de Boulogne

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a répondu au défi de son homologue de l’US Boulogne à deux jours de leur confrontation en Ligue 2.

ASSE : L’US Boulogne compte sur son public contre les Verts

L’ASSE, leader de la Ligue 2, affronte l’US Boulogne, lanterne rouge, samedi au stade de la Libération. Cela, lors de la 3e journée de Ligue 2. Repêché à la suite de la rétrogradation administrative de l’AC Ajaccio en National, le club boulonnais n’a pas disputé la première journée.

Lors de la deuxième journée du championnat, l’USBCO s’est inclinée devant l’AS Nancy (1-0), à huis clos au stade Marcel-Picot. Toutefois, Fabien Dagneaux a assuré que son équipe allait monter en puissance progressivement. Selon lui, elle s’exprimera mieux face à l’AS Saint-Etienne, grâce au soutien de son public.

Horneland se méfie de l’USBCO : « Ce sera un match difficile »

En réponse à son collègue, Eirik Horneland a déclaré qu’il se méfiait de Boulogne-sur-Mer. « Ce sera un match difficile, contre une équipe qui n’a perdu que trois matchs à domicile sur les deux dernières années », a-t-il rappelé en conférence de presse d’avant-match. Selon le coach de l’équipe stéphanoise, ce match sera différent de celui contre Rodez AF.

« Pour nos joueurs, ça sera un contexte différent après avoir joué à Geoffroy-Guichard, l’atmosphère sera particulière. C’est pourquoi il faut aborder cette rencontre avec humilité et concentration pour livrer notre meilleure performance. Je ne pense vraiment pas que ce sera un match facile », a-t-il souligné.

Pour finir, le technicien norvégien a recommandé l’humilité aux Verts face aux derniers de la Ligue 2. « On doit rester humble et chercher à nous améliorer au fil des semaines », a-t-il indiqué. Il faut noter que l’ASSE n’est pas que leader de la Ligue 2, elle possède aussi la meilleure attaque du championnat, avec 7 buts marqués en 2 journées.