INFO PSG: Luis Enrique fait une mise au point sur le Mercato

Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception d’Angers SCO, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait une importante précision sur la fin du mercato estival.

Mercato PSG : Plus aucune recrue au Paris SG ?

Ce jeudi matin, plusieurs médias hexagonaux, notamment Le Parisien et L’Équipe, ont annoncé en choeur que le Paris Saint-Germain a clôturé son mercato estival. Après avoir investi plus de 100 millions d’euros pour attirer Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, plus Renato Marin, arrivé librement en provenance de l’AS Roma, Luis Enrique estime qu’avec la polyvalence de son effectif, son groupe est au complet.

Pour faire souffler Achraf Hakimi, le coach du PSG compte sur Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ou même Zabarnyi au poste de latéral droit. Le quotidien sportif précise toutefois qu’une seule condition pourrait permettre aux dirigeants parisiens de recruter : le départ d’un joueur sur lequel Luis Enrique compte cette saison. Une tendance confirmée à demi-mot par l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Luis Enrique reste « ouvert » jusqu’à la fin du mercato

Si les indésirables Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanches, Carlos Soler ou Gianluigi Donnarumma sont appelés à faire leurs bagages avant la fermeture du mercato estival, le Paris SG pourrait encore accueillir de nouvelles recrues en cas de besoins.

De passage devant la presse ce jeudi, Luis Enrique a clairement annoncé la couleur pour cette dernière ligne droite de la période de recrutement. D’après le successeur de Christophe Galtier, les Rouge et Bleu pourraient enregistrer d’autres renforts, même s’il est satisfait de son effectif actuel.

« Le mercato ? Notre obligation est de rester ouverts jusqu’à la fin du mercato. On est contents de nos recrues, mais on reste prêts, quelle que soit la situation », a notamment déclaré Luis Enrique. Alors que Gonçalo Ramos et Kang-In Lee sont toujours associés à des clubs anglais, rien n’est encore définitif concernant le recrutement du Paris Saint-Germain.