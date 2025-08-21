INFO : Al-Khelaïfi acte une signature colossale pour le PSG

Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG poursuit son expansion à l’international. Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la signature d’une importante collaboration.

Le PSG s’associe avec WeTrade

À la veille de la réception d’Angers SCO, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’un nouveau partenaire : WeTrade, plateforme de trading en ligne spécialisée dans le Forex et les CFD.

« Le Paris Saint-Germain et WeTrade sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat mondial pluriannuel, qui s’étendra jusqu’en 2028. Cette collaboration réunit l’un des clubs de football les plus emblématiques et les plus performants au monde avec une plateforme de trading en ligne CFD et Forex innovante et leader, unis par des valeurs communes d’excellence, d’innovation et d’ambition mondiale », écrit le PSG dans un communiqué.

Wetrade dispose d’une implantation mondiale couvrant l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Océanie. Cette collaboration permettra à la plateforme d’accéder aux 230 millions d’abonnés du PSG et à l’audience de centaines de millions de téléspectateurs lors des matches des hommes de Luis Enrique.

« Ce partenariat avec Wetrade reflète la volonté du Paris SG de collaborer avec des marques internationales de premier plan qui partagent nos valeurs d’excellence et d’innovation. Ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour engager nos supporters du monde entier », commente par communiqué le directeur des revenus du PSG, Richard Heaselgrave.

« Cette annonce intervient alors que la société continue de consolider sa position de courtier de premier plan dans le secteur. WeTrade et le Paris Saint-Germain partagent des valeurs similaires, qu’il s’agisse de dominer les marchés financiers ou de régner sur le terrain du Parc des Princes », a ajouté le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi.