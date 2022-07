OL Mercato : Betis, un important transfert se précise à Lyon !

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 18:28

OL Mercato : Après quelques semaines d'incertitude, Lyon pourrait réaliser une belle affaire pour un milieu international.

OL Mercato : Le Betis Séville s'intéresse à Houssem Aouar

Le mercato estival version 2022 est animé du côté de l' OL, qui a vu revenir deux joueurs stars : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. En revanche, le latéral gauche Emerson est parti et n'a pas encore été remplacé, mais les dirigeants lyonnais y travaillent. Et puis il y a ceux qui ont un bon de sortie mais qui sont toujours à Lyon.

Parmi eux, Jérôme Boateng, dont les performances sont été jugées insuffisantes par l'état-major lyonnais, et Houssem Aouar, qui partira en cas d'offre satisfaisante. A un an de la fin de son contrat, le milieu lyonnais sait qu'il est à un moment charnière de sa carrière. Une prolongation n'étant pas d'actualité, les dirigeants lyonnais ne veulent pas le voir partir libre dans un an, un départ semble donc inéluctable. Après des touches avec l'AS Rome fin juin, c'est maintenant le Betis Séville qui se manifeste pour enrôler le milieu polyvalent.

OL Mercato : Houssem Aouar pas insensible au Betis

Le Betis s'intéresse à Houssem Aouar depuis plusieurs mois maintenant. Ainsi, le club andalou multiplie les initiatives pour tenter de séduire le jeune milieu international français de 24 ans (1 sélection). Une rencontre est d'ailleurs prévue ce mercredi entre le directeur sportif du club sévillan Antonio Cordón, Aouar et ses représentants.

Ayant fait part à plusieurs reprises de son attirance envers la Premier League, Houssem Aouar cèdera-t-il aux sirènes de la Liga ? L'issue de ce dossier est très incertaine. Bien qu'il affiche une préférence pour le championnat anglais, le joueur franco-algérien ne serait pas insensible à l'intérêt des Verdiblancos et se donne le temps de la réflexion pour prendre une décision qui sera très importante vis-à-vis de la suite de sa carrière.