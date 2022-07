OL Mercato : Lyon pousse pour le transfert d'un grand défenseur !

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 14:28

OL Mercato : Engagé dans un nouveau projet rempli d'ambitions, l'Olympique Lyonnais souhaiterait se séparer d'un défenseur international.

OL Mercato : Un défenseur international poussé vers la sortie

L’Olympique Lyonnais a entamé un nouveau projet qui a commencé avec le retour d’Alexandre Lacazette et la signature de Johann Lepenant. En conférence de presse, le directeur sportif, Bruno Cheyrou, a expliqué que le club souhaitait recruter des joueurs compatibles avec l’ADN OL. À l’inverse, les joueurs incompatibles avec les valeurs de l’institution OL seraient priés de partir.

Deux noms ont rapidement émergé durant le mercato : Léo Dubois et Jérôme Boateng. L’international français devrait quitter Lyon cet été. Néanmoins, la situation est plus complexe pour le champion du monde allemand. Jérôme Boateng, qui souhaiterait rester et regagner sa place de titulaire à l’Olympique Lyonnais. Un souhait qui n’est pas en adéquation avec les désirs des dirigeants lyonnais. En effet, selon le quotidien allemand, Bild, l’ OL cherche un nouveau point de chute pour le défenseur de 33 ans. Peter Bosz préfère faire confiance aux jeunes et un départ de Jérôme Boateng permettrait au club de se débarrasser de son salaire (3,2 millions d’euros par an).

Les Gones ont proposé les services du natif de Berlin en Turquie et plus précisément à Istanbul. L’ OL a discuté avec Galatasaray qui a refusé, car le défenseur a été jugé trop lent. Ensuite, Lyon s’est entretenu avec Trabzonspor pour un prêt, mais Jérôme Boateng n'a pas donné suite à l'intérêt du champion de Turquie.

OL Mercato : Jérôme Boateng pourrait rester à Lyon

Jérôme Boateng pourrait rester jusqu’au terme de son contrat avec l’Olympique Lyonnais faute de trouver un point de chute qui convient à toutes les parties. La direction de l’ OL devrait prendre une décision à la fin de la préparation pour l’international allemand. Les performances du défenseur de 33 ans seront scrutées à la loupe pour décider si son niveau est toujours en adéquation avec les ambitions lyonnaises. Pour le second match de préparation de l’Olympique Lyonnais face au Dynamo Kiev, Jérôme Boateng n’a pas joué.