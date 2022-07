Clermont Foot : Le CF63 boucle la signature d'un attaquant !

Publié par Anthony le 15 juillet 2022 à 16:10

Clermont Foot Mercato : Dans l'optique de remplacer Mohamed Bayo, parti au LOSC, le CF63 serait en passe de signer un nouveau renfort offensif.

Clermont Foot Mercato : Le remplaçant de Bayo arrive au CF63

En quête de trouver le remplaçant de leur ancien attaquant star, Mohamed Bayo, qui a pris la direction du LOSC il y a quelques jours, Clermont serait en passe de recruter un nouvel attaquant. Le club aurait jeté son dévolu sur un joueur au profil athlétique provenant du Dinamo Zagreb. Sous contrat jusqu'en 2023, Komnen Andric est suivi par la cellule de recrutement clermontoise depuis de longs mois et devrait s'engager pour 3 saisons plus une en option. Ce dernier a passé sa visite médicale ce matin et sera officialisé dans les jours à venir.

L'attaquant s'est difficilement imposé dans son club, multipliant les prêts ces dernières années. Présent depuis janvier 2019 à Zagreb, Andric n'a joué que 53 matchs avec la formation croate dont 33 la saison dernière toutes compétitions confondues, cumulant 8 buts et 4 passes décisives. A Clermont, le joueur de 27 ans pourra s'assurer un temps de jeu conséquent en Ligue 1 mais aura la lourde tâche de faire oublier Bayo, véritable star de la formation auvergnate la saison écoulée.

Clermont Foot Mercato : Un défenseur proche d'Angers SCO

En recherche de défenseurs, Angers SCO tenterait de chiper Cédric Hountondji au CF63. L'international béninois est convoité par le club angevin mais un accord serait difficile à trouver selon Saber Desfarges. Le natif de Toulouse espère rejoindre le SCO mais l'idée de renforcer un concurrent direct dérangerait les dirigeants clermontois. Ces derniers tentent de convaincre leur défenseur central de rester une saison supplémentaire pour essayer de viser à nouveau le maintien et ne pas rechercher un nouveau joueur pour le remplacer lors de ce mercato. De son côté, Angers voudrait boucler le transfert ce week-end et devra s'acquitter d'un peu plus de 2 millions d'euros pour acheter les deux dernières années de contrat du joueur.