LOSC Mercato : Officiel, Lille s'offre un grand buteur de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2022 à 11:03

LOSC Mercato : Le grand attaquant annoncé et tant attendu à Lille est enfin arrivé. Il a signé un contrat longue durée de cinq saisons.

LOSC Mercato : Mohamed Bayo signe à Lille pour 5 ans

L’arrivée de Mohamed Bayo au LOSC était bouclée depuis quelques jours. Il ne restait plus que l’annonce officielle. C’est désormais chose faite. L’attaquant en provenance du Clermont Foot s’est engagé avec Lille OSC pour 5 ans, soit jusqu’à fin juin 2027. L’international guinéen (11 sélections) vient prendre la place de Burak Yilmaz, parti librement du club nordiste à l’issue de son contrat en juin. Mohamed Bayo débarque chez les Dogues avec l'étiquette de serial buteur.

Il avait été le meilleur buteur de la Ligue 2, lors de la saison (2020-2021), couronnée par la montée historique du CF63 en Ligue 1. L’avant-centre de 24 ans a fini parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 lors de l’exercice dernier, grâce à 14 buts inscrits et 5 passes décisives en 32 matchs disputés en championnat. Avec un total de 36 buts en 70 matchs de championnat (L1 et L2 confondues), Mohamed Bayo est le meilleur buteur du club auvergnat ces deux dernières saisons.

Létang satisfait de la venue du buteur de Clermont Foot

Après des semaines de complications, le LOSC s’est ainsi offert les services d’un joueur décisif. Cela, à la grande joie d’Olivier Létang, Président directeur général du club lillois . « Nous accueillons Mohamed au LOSC avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le plaisir de voir nous rejoindre un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1. Et la satisfaction d’avoir attiré au club et convaincu un joueur très convoité qui a également exprimé clairement de son côté la motivation et l’envie de rejoindre le LOSC. Au-delà même de son talent, Mohamed nous a séduits par son profil humain et son caractère », a-t-il souligné.

Mohamed Bayo se réjouit également de franchir un palier en rejoignant le champion de France 2021. « C’est une sensation unique pour moi d’avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Je suis très heureux et fier d’avoir été choisi par les dirigeants lillois. Je vais tout donner pour essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs. Le Domaine de Luchin est un endroit magnifique, propice au travail. Il n’y a pas meilleur lieu pour bosser et progresser », a déclaré le buteur.