PSG Mercato : Une star débarque au Paris SG, les détails du contrat

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2022 à 19:05

PSG Mercato : C’est confirmé, Hugo Ekitike va quitter le Stade de Reims pour rejoindre le Paris SG. L’officialisation de l’opération serait imminente.

PSG Mercato : Accord trouvé pour Hugo Ekitike à hauteur de 36M€

Après la presse anglaise, c’est désormais l’Hexagone qui confirme l’accord entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims pour le transfert de l’attaquant prometteur Hugo Ekitike. D’après les informations du journaliste Loïc Tanzi, l’opération serait estimée à 30 millions d’euros, et l’accord total pourrait intervenir d’ici la fin de journée.

De son côté, Goal assure que ce montant serait en réalité de 36 millions d’euros avec les bonus. Une somme ensuite confirmée par RMC Sport pour l’international français des moins de 21 ans. L’accord serait même total puisque Ekitike aurait d’ores et déjà un accord contractuel avec le club de la capitale. Luis Campos et les dirigeants parisiens souhaiteraient officialiser l’affaire le plus rapidement possible.

PSG Mercato : L’arrivée d’Hugo Ekitike officialisée ce vendredi ?

Santi Aouna de Foot Mercato explique à son tour que le joueur de 20 ans a déjà quitté Bruxelles, lieu du stage du Stade de Reims, afin de rallier Paris. En effet, le spécialiste mercato de Foot Mercato assure révèle que le Paris Saint-Germain aimerait pouvoir compter sur sa nouvelle recrue lors de son stage de présaison au Japon qui démarrera ce samedi 16 juillet. Une tendance confirmée par L’Équipe, qui assure que le Paris SG voudrait tout régler aujourd’hui.

« L’attaquant champenois de 20 ans a quitté ses partenaires rémois, actuellement en stage en Belgique, pour passer sa visite médicale avec le club de la capitale. Une fois les tests traditionnels passés, l’international Espoir va s’engager avec les champions de France jusqu’en juin 2027. Le transfert doit rapporter 36 M€, bonus compris, au Stade de Reims. Au PSG, on espère pouvoir annoncer l’arrivée d’Ekitike dans la soirée de vendredi », explique le média sportif. Hugo Ekitike arrive donc au PSG pour les cinq prochaines.