Mercato OL : Fonseca fait un choix fort avant le FC Metz

L’entraîneur de l’OL a lâché une bombe avant le match contre le FC Metz, samedi. Son annonce concerne Dominik Greif, le nouveau gardien de but.

Mercato : Dominik Greif sur le banc au profit de Rémy Descamps

L’OL affrontera le FC Metz, samedi au Groupama Stadium, lors de la 2e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a annoncé une décision forte en conférence de presse d’avant-match. Il a fait savoir que Dominik Greif sera sur le banc de touche au profit de Rémy Descamps. Le gardien de but recruté au RCD Majorque a pourtant signé à Lyon pour prendre la place de Lucas Perri, transféré à Leeds United.

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais assure que le portier slovaque est arrivé pour être de numéro 1 dans les buts. Néanmoins, il doit d’abord s’imprégner du style de jeu des Gones avant tout. « Dominik Greif est venu pour être numéro 1 de l’équipe, mais Rémy Descamps a fait de très bons matchs et il mérite de jouer, il va continuer à jouer », a annoncé Paulo Fonseca.

Fonseca : « Greif doit d’abord apprendre notre manière de jouer »

Le techncien portugais a justifié ensuite son choix fort par le style de jeu qu’il tente de mettre en place. « Dominik doit d’abord apprendre notre manière de jouer pour être prêt. On a un jeu avec beaucoup de ressorties de balle et c’est exigeant. Le gardien de but est très important aujourd’hui, car face aux équipes qui pressent haut, il permet d’avoir un décalage en s’intégrant au jeu », a expliqué le coach de l’OL.

Pour rappel, Descamps avait réussi un clean sheet face au RC Lens (1-0) à l’entame du championnat, avant l’arrivée de Greif.