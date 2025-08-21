Mercato : L’OM en feu, tout est réglé avec Joël Ordoñez !

L’OM touche au but pour Joël Ordoñez. Le défenseur central du Club Bruges a donné son aval pour rejoindre Marseille. Cependant, un obstacle de taille se dresse sur la route des Phocéens.

Mercato : L’OM s’accord avec Joël Ordoñez, mais…

Le temps presse à l’Olympique de Marseille. Surtout après l’officialisation de la mise en vente d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le club phocéen a moins de dix jours pour finaliser son effectif. Et un renfort offensif est espéré, la direction de l’OM concentre ses efforts sur l’arrivée d’un défenseur central.

Joël Ordoñez est la priorité à ce poste. Les Olympiens ont entamé des discussions avec le défenseur équatorien de Club Bruges. Et ses échanges sont plutôt positifs. Le joueur de 21 ans étant très enclin évoluer à l’OM cette saison. Le média Tera Desportes confirme cette tendance, expliquant que le club phocéen s’est déjà mis d’accord sur tout avec le jeune défenseur central.

Joël Ordoñez a clairement exprimé sa préférence pour le projet OM. Il serait même soutenu dans son choix par son compatriote Moisés Caicedo. Ce dernier l’a conseillé de travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un entraîneur qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé à Brighton.

Le Club Bruges reste très exigeant, Crystal Palace entre en jeu

Toutefois, l’arrivée de Joël Ordoñez est loin d’être un fait accompli. Le Club Bruges attend un chèque de plus de 30 millions d’euros pour laisser filer son jeune joueur. Les Belges mettraient ainsi la pression sur l’OM pour obtenir ce montant. Dans le cas conterait, l’international équatorien prendrait une autre direction, en dépit son accord avec Marseille.

C’est là que Crystal Palace entre en jeu. Le club londonien dispose des fonds nécessaires pour boucler le transfert du jeune joueur. Les Eagles poursuivent les négociations avec ses agents en vue de détourner Joël Ordoñez de son destin marseillais.

🚨Il ne reste plus que quelques jours à l’OM pour conclure le transfert de Joel Ordóñez 🇪🇨 !!!!



💰 Crystal Palace souhaite recruter le joueur et possède l’argent demandé par Bruges !!!



👀 Joël Ordóñez 🇪🇨 préfère l’OM !! La raison ? Moisés Caicedo 🇪🇨 lui a conseillé de… pic.twitter.com/rRLfEnRBo8 — BeOM (@Be_OM13) August 21, 2025

Le club de Pablo Longoria fait ainsi face à un dilemme : soit il soumet une offre convenable, soit il risque de voir le dossier lui échapper au profit de la Premier League. Les Phocéens se tournent vers Benjamin Pavard de l’Inter Milan afin de parer à toute éventualité.