INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

Recruté durant ce mercato estival pour remplacer Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier a-t-il les moyens pour se maintenir dans ce rôle toute la saison 2025-2026 ? Certains observateurs n’en sont pas totalement convaincus.

Mercato PSG : Matvey Safonov réserve une mauvaise surprise à Lucas Chevalier

Poussé vers la sortie et désormais proche de Manchester City, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Pour le présent et l’avenir, le PSG a investi 55 millions d’euros, bonus compris, pour déloger Lucas Chevalier du LOSC Lille. Toutefois, la concurrence interne demeure, notamment avec Matvey Safonov.

Lisez aussi : Mercato : Lucas Chevalier signe, Donnarumma provoque le PSG

À voir

Mercato : L’OM en feu, tout est réglé avec Joël Ordoñez !

Dans une interview accordée au média Sports.ru, l’ancien entraîneur des gardiens de la sélection russe, Vitaly Kafanov, pense que l’ancien portier de Krasnodar a le potentiel pour récupérer la place de titulaire à Lucas Chevalier cette saison. « Nous avons discuté de la situation avec les gardiens du PSG. Je dirai seulement que tout va bien pour Matvey Safonov avec une bonne perspective au club », a déclaré l’ex international russe.

L’ancien coach du Rubin Kazan a ensuite ambitionné une place de numéro 1 pour son compatriote de 26 ans. « S’il peut devenir numéro un ? Je le crois. Les chances sont au moins aussi bonnes que l’an dernier. Disons que Matvey n’est pas plus faible que Lucas Chevalier », a ajouté Vitaly Kafanov.

Lisez aussi : Mercato : Lucas Chevalier signe au PSG et explique son choix

À voir

Mercato OL : Fonseca fait un choix fort avant le FC Metz

Recruté à l’été 2024 pour 20 millions d’euros, Safonov est lié au Paris SG jusqu’en juin 2029. Lucas Chevalier sait donc ce qui lui reste à faire s’il ne veut pas faire regretter les dirigeants du club de la capitale d’avoir misé sur lui au détriment de Gianluigi Donnarumma.