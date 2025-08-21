PSG – Angers: Très grande nouvelle pour les fans du Paris SG

À la veille de la réception d’Angers SCO à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG a pris une grande décision pour ses supporters pour la saison 2025-2026. Explications.

PSG : Retour des Ultras du CUP en tribune Boulogne

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Alexandre Dujeux et les joueurs d’Angers SCO au Parc des Princes ce vendredi à 21 heures. À la veille de ce match, le journal L’Équipe rapporte que les dirigeants parisiens auraient validé l’idée d’un retour des Ultras du CUP dans le virage Boulogne pour cette saison.

« Le PSG va pouvoir présenter quelques nouveautés pour cette saison, vendredi, pour la réception d’Angers en Ligue 1 au Parc des Princes (20h45). Comme déjà aperçus l’année dernière lors des matches de Ligue des champions, environ 500 membres du Collectif Ultras Paris vont être autorisés à animer la tribune Boulogne », rapporte le journaliste Loïc Tanzi.

Le quotidien sportif explique également que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale auraient notamment fait changer certains sièges dans la zone haute de la tribune, sans numérotation, comme à Auteuil. Après plusieurs réunions, le PSG et ses ultras auraient opéré ce choix pour tenter d’harmoniser une ambiance au Parc des Princes parfois trop concentrée sur Auteuil.

« Tambours et mégaphones y seront autorisés. C’est un changement majeur dans l’histoire récente des ultras et du Parc des Princes », ajoute la publication francilienne. RMC Sport confirme la bonne nouvelle et indique que la saison passée, lors de grands rendez-vous, les dirigeants du PSG avaient autorisé le CUP à occuper Boulogne, et cela devrait désormais se généraliser, et donner plus de voix au Parc des Princes.

Fort d’un test grandeur nature réussi sur quelques matches de Ligue des Champions la saison dernière, la direction du club a pris la décision de pérenniser l’installation d’ultras en Boulogne. « L’idée est de faire en sorte que l’ambiance soit plus homogène dans le Parc des Princes », a confié un membre de la direction des Rouge et Bleu.