OM Mercato : Une officialisation tombe pour Jacques Cardoze

Publié par Ange A. le 16 juillet 2022 à 07:35

OM Mercato : Annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze a fait une mise au point concernant son avenir.

OM Mercato : Jacques Cardoze répond aux rumeurs sur son départ

L’Olympique de Marseille a officialisé une nouvelle signature vendredi. L’ OM a recruté le défenseur central congolais (RDC) Chancel Mbemba en provenance du FC Porto. Alors que le club phocéen a bouclé cette nouvelle arrivée, un important départ serait dans les tuyaux du côté du board olympien. Un départ de Jacques Cardoze est ainsi évoqué par plusieurs sources, dont Treize13. Le responsable de la communication du club phocéen s’est exprimé concernant son avenir. L’occasion notamment de démentir ces « fake news » à son sujet.

« Chers amis de la Team OM, les rumeurs font sans doute partie de la vie de ce club, mais ces jours-ci beaucoup de choses parcourent ce réseau et sont totalement fausses, je tiens donc à démentir celle me concernant. Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM... pour une nouvelle saison qui s’annonce très excitante pour le club », a assuré le responsable marseillais sur Twitter.

Les annonces de Cardoze sur le mercato de Marseille

Dans sa sortie, Jacques Cardoze a également apporté certaines garanties concernant le recrutement de l’Olympique de Marseille. Il appelle à la patience en cette période de transferts. « Laissons Pablo [Longoria], Javier [Ribalta], David [Friio] et toutes les équipes travailler sereinement. Ce mercato est lent et chacun doit être patient et confiant. Croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre... Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille... Allez l’OM », a confié l’ancien journaliste de France 2 sur le réseau social.