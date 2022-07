OM Mercato : Cardoze balance encore du lourd pour l'été

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 08:35

OM Mercato : Après la mise au point concernant son avenir, Jacques Cardoze a annoncé la couleur pour la suite du recrutement.

OM Mercato : Jacques Cardoze confirme la tendance pour l’été

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a essuyé un gros revers pour sa deuxième sortie. Samedi, l’ OM a été corrigé par le futur pensionnaire de Championship Norwich City (3-0). Jusqu’ici, le club phocéen n’a signé que trois renforts, tous des défenseurs. Lors de la présentation du successeur de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria avait d’ailleurs promis d’autres recrues. Directeur de la communication de Marseille, Jacques Cardoze a tenu à rassurer les supporters quant au recrutement. Le responsable marseillais a confirmé qu’une pléthore de signatures devrait suivre après le transfert de Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais (RDC) arrivé du FC Porto est la dernière recrue du club provençal.

Cardoze annonce du lourd pour la suite de l’été

Le journaliste assure que l’Olympique de Marseille attend encore plusieurs renforts cet été. « La consigne et le mot d’ordre, c’est d’être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties. Ça peut aller très vite, c’est un marché d’opportunité », a rassuré Jacques Cardoze interrogé sur BFM Marseille. Reste donc à savoir quelles seront les prochaines recrues de l’ OM cet été après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba.

L’une des priorités de Marseille au mercato sera de recruter un nouveau gardien de but. Le nouveau portier marseillais ne jouera qu’un rôle de doublure, Pau Lopez étant désormais le numéro 1 dans la hiérarchie. Outre ce poste, le club se cherche toujours un nouveau milieu pour assurer la succession de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le minot a rejoint Aston Villa gratuitement. Du renfort est également attendu en attaque.