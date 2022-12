OM Mercato : Jacques Cardoze dévoile les raisons de son départ

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 20:11

Moins de deux ans après sa nomination, Jacques Cardoze n’est plus le directeur de communication de l’ OM. Pourquoi ? Voici ses raisons.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM compte profiter du mercato hivernal pour renforcer ses lignes. Mais avant de boucler l’arrivée de nouvelles recrues, le club phocéen procède à un ménage au sein de sa direction. Ce jeudi soir, en marge de la large victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (6-1), le club phocéen a acté un important départ en interne. Jacques Cardoze a quitté le poste de directeur de communication de l’ OM. L’ancien rédacteur en chef de l'émission Complément d'Enquête de France 2 avait rejoint le club phocéen en juin 2021, en assumant le rôle de directeur de la communication du club. Moins de deux années après son arrivée, il vient de quitter l’ OM. Quelles sont alors les raisons de son départ ?

Certains médias indiquent sa liberté d'expression excessive et ses énervements dans les couloirs du stade Vélodrome lors de l'arrivée tardive des joueurs du Sporting en Ligue des champions passaient très mal auprès de sa direction. Interrogé par Puremedias, Jacques Cardoze est donc revenu sur les circonstances de son départ de l’ OM. Il assure qu’il a quitté le club phocéen d’un commun accord. Très médiatisé la saison dernière, le dirigeant était moins influent ces derniers mois. D'autant plus que la direction marseillaise l’avait progressivement écarté. Mis à l’écart par le président Pablo Longoria, son départ de l’ OM ne faisait plus aucun doute. « La décision a été prise d'un commun accord. Le président a souhaité réorganiser sa communication autour du directeur du football et du directeur administratif et marketing. Je pense lui avoir été très utile lorsqu'il est arrivé et (…) aujourd'hui, il n'a plus vraiment besoin de moi », a-t-il indiqué.

OM Mercato : Jacques Cardoze part de Marseille la tête haute

Même s'il regrette que son aventure à l’ OM se termine en pleine saison, Jacques Cardoze part de l’esprit tranquille, satisfait d’avoir accompli un travail remarquable au sein de la direction de l’Olympique de Marseille. Il garde de très bons souvenirs de son passage au sein de son club de cœur. « Je pars la tête haute, c'était une expérience très enrichissante. Être à l'intérieur de la machine et voir comment les choses marchent était passionnant », a-t-il conclu.

Son aventure au sein de son club de cœur terminé, Jacques Cardoze va retourner au métier de journalisme comme il l’a annoncé sur son compte Twitter. Il a aussi tenu à remercier les dirigeants de l’ OM pour leur confiance et en particulier les supporters du club, « avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur »