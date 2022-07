PSG Mercato : Officiel ! Un grand attaquant quitte le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 11:05

PSG Mercato : Alors que le mercato du Paris SG s’est emballée avec le dossier Hugo Ekitike, un club de Ligue 1 a frappé un joli coup dans la capitale.

PSG Mercato : Un Titi claque la porte du Paris SG pour l’ESTAC

Engagé dans une politique de conservation de ses plus talentueux jeunes, le Paris Saint-Germain vient de recevoir une très mauvaise nouvelle. Formé au PSG, le jeune attaquant français Wilson Odobert a décidé de quitter les Rouge et Bleu et a signé son premier contrat professionnel avec l’ES Troyes AC, 15e de Ligue 1 la saison passée.

Arrivé en fin de contrat aspirant avec le club de la capitale le 30 juin dernier, le buteur de 17 ans s'est engagé avec l’ESTAC ce vendredi. Le natif de Meaux a paraphé un premier contrat pro d'une durée de trois saisons, soit jusqu’en juin 2025. Jamais apparu avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, le néo-aubois a brillé en U19 sous les ordres de Zoumana Camara avec notamment 19 buts en 28 matches de championnat et 3 buts en 6 rencontres de Youth League.

« L'ESTAC est heureuse d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Wilson Odobert (17 ans). L'attaquant formé au Paris Saint-Germain s'est engagé pour trois saisons (2025) en Bleu & Blanc », a écrit le club troyen sur son site officiel. Une recrue qui fait déjà la fierté de ses nouveaux dirigeants.

PSG Mercato : L’ESTAC très heureuse de son coup avec Wilson Odobert

Formé dans l'un des centres les plus performants de l'hexagone, le Paris Saint-Germain, Wilson Odobert aura l'opportunité de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière professionnelle sous le maillot de l’ES Troyes AC. Alors que Luis Campos et les dirigeants parisiens croyaient parvenir à convaincre l’international français U18 de rester et poursuivre son apprentissage au Camp des Loges, ce sont les pensionnaires du Stade de l’Aube qui ont finalement eu gain de cause dans ce dossier. Une victoire saluée à sa juste valeur par le directeur sportif de l'ESTAC.

« Nous sommes très heureux de la signature du premier contrat professionnel de Wilson Odobert à l'ESTAC. Ce jeune talent de 17 ans a montré tout son potentiel sous les couleurs du Paris Saint-Germain. L'ensemble du club se réjouit de la confiance accordée par Wilson pour poursuivre son développement au sein du groupe troyen », a déclaré François Vitali sur le site du club.