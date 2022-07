PSG Mercato : Après Ekitike, Campos vise un autre coup prodigieux

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2022 à 14:13

PSG Mercato : Après avoir enregistré la signature d'Ekitike, en provenance de Reims, Luis Campos et le Paris SG s’attaquent à une nouvelle pépite.

PSG Mercato : Luis Campos surveille un milieu de terrain anglais

Depuis l’avènement de Luis Campos à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a drastiquement changé sa politique de recrutement. Comme l’a récemment annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG ne fera plus dans le "bling-bling". Et le recrutement estival le prouve. Après Vitinha, milieu de terrain portugais de 22 ans recruté en provenance du FC Porto, le Champion de France s’est offert les services du jeune attaquant français Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat par le Stade de Reims. D’ailleurs, les Parisiens devraient poursuivre dans cette optique. En effet, selon les dernières informations du quotidien The Mirror, une pépite anglaise aurait tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Carney Chukwuemeka en route vers le Paris SG ?

Après Vitinha, le Paris Saint-Germain veut renforcer davantage son milieu de terrain avec un autre joueur prometteur. À en croire la publication britannique, Carney Chukwuemeka serait dans les plans de Luis Campos. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain de 18 ans a récemment refusé une offre de prolongation de la part de la direction d’Aston Villa. En effet, si Steven Gerrard compte bien sur lui, le natif d’Eisenstadt n’a pas l’intention de prolonger son contrat et sera donc libre dans douze mois.

Pour éviter un départ libre l’été prochain, le club anglais pourrait se résoudre à le laisser partir sur cette période de recrutement. Estimé à environ 15 millions d’euros par ses dirigeants d'Aston Villa, l’international U19 anglais est également dans le collimateur du FC Barcelone. Des formations espagnoles, italiennes et d'autres clubs anglais seraient aussi positionnés sur cette piste.