Mercato : Le PSG refuse une incroyable offre pour Kolo Muani

Après avoir bouclé l’arrivée de Jonathan David en tant qu’agent libre, la Juventus Turin n’oublie pas pour autant Randal Kolo Muani et poursuit les négociations avec le PSG, qui ne compte pas brader son attaquant de 26 ans.

Mercato : Désaccord entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani

En difficulté au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte pas sur lui, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin en janvier passé jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 sans option d’achat. Dès ses premières apparitions sous le maillot de la Vieille Dame, l’international français s’est rapidement mis en évidence et les Bianconeri ont clairement annoncé leur volonté de le garder la saison prochaine.

Sauf que les discussions avec le PSG tardent à se concrétiser par un accord, même si le joueur a été autorisé à disputer la Coupe du Monde des Clubs avec l’équipe d’Igor Tudor. Ces dernières heures, le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé que les deux clubs sont en désaccord sur la formule alors que le montant de la transaction a été fixé à 45 millions d’euros.

En effet, alors que le club italien table sur un nouveau prêt assorti d’une option d’achat, le Paris SG, désireux de se séparer de Randal Kolo Muani, préférerait un départ définitif sous la forme d’un transfert plutôt que de voir l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort repartir en Italie avec un prêt.

« Les Bianconeri travaillent sur un prêt avec option d’achat, mais pour le moment le club français n’est pas ouvert à cette solution », a notamment glissé Gianluca Di Marzio sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources proches du dossier, le PSG pourrait accepter un prêt avec une obligation d’achat en 2026, et non une simple option d’achat.

Et selon La Gazzetta dello sport, Randal Kolo Muani pouvait bien avoir des regrets, la Juve se poserait désormais des questions sur son manque de réalisme. Surtout que Damien Comolli, nouveau directeur général de la Juventus, a déjà bouclé la signature de Jonathan David et travaille à la signature de Victor Osimhen, exilé en Turquie depuis l’été dernier et prêt à revenir en Italie. Kolo Muani pourrait donc ne plus être une option pour le club turinois. Affaire à suivre…