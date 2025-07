Le départ libre de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid a résonné comme un séisme dans le monde du football français. Capitaine des Bleus, il pensait trouver tous les honneurs chez les Madrilènes, mais l’histoire lui a réservé un tout autre sort. Retour sur une décision rattrapée par le karma.

Real Madrid, le mauvais choix du Kylian Mbappé

Si tous les grands joueurs rêvent aujourd’hui d’évoluer au Real Madrid, au FC Barcelone ou au Bayern Munich, c’est bien parce que certains avant eux ont construit la légende de ces clubs. C’est d’ailleurs ce qui explique la reconnaissance quasi-éternelle de ces institutions envers leurs anciennes gloires.

Déjà immense par son talent, Kylian Mbappé n’a pas cherché à inscrire son histoire dans la durée avec un club. Il a préféré suivre la voie de la facilité, espérant récolter les fruits du travail accompli par d’autres. Sans grande réflexion, l’ancien joueur du PSG a refusé de prolonger son contrat comme il l’avait pourtant promis à Nasser Al-Khelaïfi. L’aspect financier ne peut justifier son départ vers Madrid : le club de la capitale lui offrait déjà des sommes astronomiques.

C’est le prestige du Real Madrid qui a guidé son choix, convaincu qu’avec la Casa Blanca, la Ligue des champions lui tendrait les bras. Mais l’histoire appartient à ceux qui la construisent, et Basile Boli en sait quelque chose avec l’OM. Sans être le joueur le plus talentueux, il a su, grâce à sa rigueur et sa ténacité, offrir au club phocéen sa seule Ligue des champions. Quoi qu’il arrive, son nom restera gravé dans la légende de Marseille. C’est cette voie que l’histoire semblait indiquer à Mbappé, bien plus doué et avec encore le temps pour marquer son époque.

Pendant ce temps, le PSG s’installe au sommet

Mais hélas, son impatience à vouloir tout obtenir trop vite l’a poussé à prendre une mauvaise décision. Depuis sa signature au Real Madrid, l’effet inverse se produit : au lieu de progresser, on a le sentiment qu’il régresse. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain s’est offert la première étoile de son histoire, écrite par des joueurs qu’on attendait moins dans la légende.

Contrairement à Mbappé, ils n’ont pas simplement rêvé pour le club : ils ont vécu la montée en puissance progressive d’une équipe qui, un jour ou l’autre, allait arracher le titre suprême. Cette vision, concrétisée par le coaching quasi-scientifique de Luis Enrique, prouve que le football se joue à 11. L’Espagnol, peu adepte du système tourné autour d’un seul joueur, n’a d’ailleurs jamais dramatisé le départ de Mbappé. Le Bondynois était encore à Paris lorsque le coach a commencé à se passer de ses services — sans pour autant freiner les victoires du club.

Finalement, Paris a tout gagné sans Messi, Neymar ni Mbappé. L’histoire est belle quand elle est écrite avec le cœur. Marquinhos et ses coéquipiers n’ont jamais triché, et le destin les a récompensés. Mbappé, lui, est parti vers un chemin déjà tracé, et le karma l’a rattrapé. Bravo au PSG, ce beau champion qui vient d’inscrire son nom au sommet du football européen.