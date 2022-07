PSG Mercato : Les premiers mots de Vitinha après sa signature

Publié par Ange A. le 01 juillet 2022 à 03:05

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Vitinha ce jeudi soir. Le Portugais s’est exprimé sur son transfert.

PSG Mercato : C’est officiel, Vitinha est Parisien

Le Paris Saint-Germain version Campos tient sa première recrue. Jeudi soir, le PSG a officialisé la signature de Vitor Machado Ferreira dit « Vitinha ». Paris et Porto étaient déjà tombés d’accord depuis quelques jours pour le transfert du milieu portugais. Il ne manquait plus qu’un dernier obstacle administratif à lever avant sa venue. Le club de la capitale a au total déboursé 41,5 millions d’euros pour le transfert de Vitinha. L’international lusitanien aux 3 sélections s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives cette saison, le milieu portugais va vivre sa deuxième expérience à l’étranger en signant à Paris. Il avait été prêté aux Anglais de Wolverhampton entre 2020 et 2021.

La réaction de Vitinha après sa signature

La première recrue de l’ère Campos n’a pas manqué de s’exprimer suite à sa signature au Paris Saint-Germain. L’occasion de manifester sa fierté de rejoindre un cador européen. « Je suis très heureux d’arriver dans un club immense comme le Paris Saint-Germain. Et je suis très impatient de pouvoir montrer ce que je vaux », a d’abord lâché le milieu avant de rassurer les supporters parisiens et ses nouveaux coéquipiers quant à ses intentions.

« C’est un très grand défi qui m’attend, et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, et aider l’équipe au maximum à atteindre ses objectifs. Les supporters peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble», a-t-il confié.