FC Lorient Mercato : Le transfert d'un défenseur bientôt bouclé

Publié par Nicolas le 19 juillet 2022 à 13:02

FC Lorient Mercato : Après une saison au club, un défenseur s'apprête à quitter les Merlus pour se relancer dans un autre championnat.

FC Lorient Mercato : Moritz Jenz va rejoindre le Celtic Glasgow

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Lausanne-Sport, le défenseur central allemand Moritz Jenz devrait partir d'ici quelques jours au Celtic Glasgow. Sa première saison dans le Morbihan a été très décevante, lui qui n'a joué que 17 matches. Il n'a pas réussi à convaincre son nouvel entraîneur Régis Le Bris de le garder.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Jenz va tenter de relancer sa jeune carrière au Celtic, champion d' Écosse en titre et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Les négociations entre le FCL et le Celtic portent sur un prêt avec option d'achat. La transaction devrait être finalisée dans les jours à suivre.

FC Lorient Mercato : Armand Laurienté pourrait partir en Italie

En marge des négociations en cours pour Moritz Jenz, le FC Lorient pourrait voir l'un de ses joueurs phares quitter le club. En effet, Armand Laurienté a déjà réclamé son départ à ses dirigeants il y a quelques jours et les Merlus lui ont accordé un bon de sortie, à condition que l'offre satisfasse l'état-major lorientais. Deux clubs italiens ont déjà émis des offres officielles pour l'attaquant de 23 ans : le Torino et Sassuolo ont offert 8 à 10 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune guadeloupéen.

Les Merlus espèrent récupérer un peu plus d'argent pour leur attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FCL. Présent depuis la reprise, le joueur s’impatiente un peu et aimerait que la situation se décante le plus rapidement possible. Formé au Stade Rennais, Armand Laurienté est au club depuis trois saisons. L’international Espoirs a joué 88 matches avec les Merlus, inscrit 12 buts et délivré 12 passes décisives. Il a acquis la réputation de spécialiste des coup-francs après avoir inscrit des buts spectaculaires sur cette phase arrêtée.