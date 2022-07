PSG Mercato : Après Ekitike, le Paris SG vise un autre joyau à Reims

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2022 à 05:11

PSG Mercato : Hugo Ekitike pourrait ne pas être le seul talent du Stade de Reims à s’engager en faveur du Paris Saint-Germain sur ce mercato estival.

PSG Mercato : Après Ekitike, une joueuse de Reims intéresse le Paris SG

Décidément, le Stade de Reims a la cote auprès du Paris Saint-Germain sur ce mercato estival. Après s’être offert les services de l’attaquant rémois Hugo Ekitike, dont le prêt avec option d’achat obligatoire a été officialisé samedi, le Champion de France continue de lorgner à Reims. Mais, cette fois, pour l’équipe féminine. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, le club de la capitale surveille de très près la situation de la jeune milieu de terrain du SDR Melchie Dumornay.

À 18 ans, l’internationale haïtienne a été élue meilleure jeune joueuse du monde par le site Goal. Elle a également été nommée dans la catégorie de meilleure espoir lors des derniers Trophées UNFP. Après avoir réussi à prolonger le contrat de Marie-Antoinette Katoto, les dirigeants parisiens veulent recruter des joueuses de talents et la jeune rémoise figure sur leurs tablettes. Arrivée en Champagne à l’automne 2021, Melchie Dumornay et ses 9 buts en 18 matches toutes compétitions confondues intéressent également plusieurs autres clubs européens.

PSG Mercato : Grosse concurrence pour Melchie Dumornay

À un an de la fin de son contrat, Melchie Dumornay refuse de prolonger son contrat et le Stade de Reims pourrait se résoudre à la vendre cet été afin d’éviter un départ libre l’été prochain. Le milieu de terrain est le secteur prioritaire pour les Rouge et Bleu qui a vu partir Sara Däbritz à Lyon, Léa Khelifi à Montpellier et Luana repartie au Brésil. De plus, Aminata Diallo n’a pas prolongé son contrat et Kheira Hamraoui devrait être poussée vers la sortie cet été. Ses bonnes performances ont aussi tapé dans l’œil de Manchester United et de Chelsea. Reste maintenant à savoir si Melchie Dumornay voudra suivre les pas d’Hugo Ekitike en rejoignant le Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…